Απίστευτες εικόνες στην Θέουτα: 60.000 οι μετανάστες που μπήκαν στην Ισπανία – Στους 34 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών

Περίπου 60.000 μετανάστες φαίνεται πως πέρασαν τα σύνορα ανάμεσα στο Μαρόκο και την Θέουτα, ένας αριθμός που ισοδυναμεί με το «70% του πληθυσμού» της Ισπανίας, δήλωσε ο πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας.

Τριάντα τέσσερις μετανάστες έχασαν την ζωή τους προσπαθώντας να εισέλθουν στην Θέουτα της Ισπανίας, είπε.

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Σάντσεθ: Επίθεση στην εδαφική ακεραιότητα της Ισπανίας

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε «επίθεση» και «προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας» την μαζική εισβολή χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, εισβολή που αποδίδει σε παραπληροφόρηση που διαδόθηκε από τις μαφίες των διακινητών μέσω από τα κοινωνικά δίκτυα.

«Η κυβέρνηση της Ισπανίας βρίσκεται στο πλευρό της πόλης της Θέουτα. Και κατανοούμε την φόρτιση, την αγωνία που ζει τις τελευταίες ώρες, ιδιαίτερα από χθες», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ που βρίσκεται στον ισπανικό θύλακα της βόρειας Αφρικής προσθέτοντας ότι «αυτό που συνέβη χθες συνιστά επίθεση, προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας».

Μετανάστρια στην Θέουτα / REUTERS / Jon Nazca REFILE – CHANGES SLUG

Ο Ισπανός πρωθυπουργός αποδίδει την κρίση σε κακόβουλη ερμηνεία «εκ μέρους των μαφιών» διακίνησης ανθρώπων πρόσφατης απόφασης της δικαιοσύνης σχετικά με την επιστροφή των μεταναστών που εισέρχονται δια θαλάσσης.

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«Αυτό που βγαίνει από τις ανταλλαγές που είχαμε με τις μαροκινές αρχές είναι μία σκόπιμη παρερμηνεία που οι μαφίες των διακινητών έκαναν σε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου» της Ισπανίας, είπε.

BREAKING:



🇪🇸 An “absolute migratory emergency” has been declared in Spain's enclave of Ceuta after a massive surge of illegal migrants.



Hundreds of Moroccan and Algerian migrants who flooded the Spanish enclave yesterday breached the border fence today without control.



In… pic.twitter.com/nrfH8YywlE — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Η απόφαση αυτή ορίζει ότι «δεν είναι δυνατή η επαναπροώθηση στα σύνορα όσων έφθασαν στην Ισπανία δια θαλάσσης», εξήγησε ο Πέδρο Σάντσεθ προσθέτοντας ότι «αυτή η ερμηνεία διαδόθηκε αστραπιαία τις τελευταίες ώρες».

Πλήθος μεταναστών στην Θέουτα / REUTERS/Fabian Bimmer REFILE – CHANGES SLUG

Είναι δύσκολο να εξακριβωθεί τι είναι αυτό που προκάλεσε την μαζική είσοδο των μεταναστών, κυρίως νεαρών ανδρών και εφήβων, από το μαροκινό έδαφος

Δημοσιογράφος του AFP διαπίστωσε ότι αργά το βράδυ της Πέμπτης χιλιάδες νέοι ήταν συγκεντρωμένοι στο κέντρο στην πόλης Φνιντέκ, που συνορεύει με τον θύλακα της Θέουτα. Ορισμένοι δήλωναν ότι περιμένουν «να ανοίξουν τα σύνορα».

Οι συνθήκες θυμίζουν την προηγούμενη μεταναστευτική κρίση του 2021, όταν χιλιάδες μετανάστες διέσχισαν τα σύνορα λόγω της χαλάρωσης των συνοριακών ελέγχων από την Ραμπάτ εξαιτίας διπλωματικής διένεξης με την Ισπανία.

BREAKING:



🇪🇸 An “absolute migratory emergency” has been declared in Spain's enclave of Ceuta after a massive surge of illegal migrants.



Hundreds of Moroccan and Algerian migrants who flooded the Spanish enclave yesterday breached the border fence today without control.



In… pic.twitter.com/nrfH8YywlE — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Ο Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται σήμερα στην Θέουτα, όπου θα συναντηθεί με την δύναμη φύλαξης των συνόρων και τοπικούς αξιωματούχους συνοδευόμενος από τον υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας της ισπανικής κυβέρνησης.

Μετανάστες επιστρέφουν στο Μαρόκο / REUTERS/Jon Nazca

Διπλωματική κρίση

Πρόκειται για την μεγαλύτερη εισροή μεταναστών στην Θέουτα από το 2021. Τον Μάιο 2021, περισσότεροι από 10.000 μετανάστες εισήλθαν στην Θέουτα από το γειτονικό Μαρόκο σε διάστημα δύο ημερών, επωφελούμενοι από την χαλάρωση των συνοριακών ελέγχων από την Ραμπάτ. Η χαλάρωση των συνοριακών ελέγχων ήταν η απάντηση του Μαρόκου στην υποδοχή από την Ισπανία του ηγέτη των αυτονομιστών Σαχαραουί του Μετώπου Πολισάριο για ιατρική φροντίδα.

Η διπλωματική κρίση έλαβε τέλος το 2022 όταν η Ισπανία εξέφρασε την υποστήριξή της προς το μαροκινό σχέδιο για την Δυτική Σαχάρα, εδάφους που ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το Μαρόκο και αποτελεί αντικείμενο διεκδίκησης ανάμεσα στην Ραμπάτ και το Μέτωπο Πολισάριο, που υποστηρίζεται από την Αλγερία. Η ισπανική υποστήριξη προς το μαροκινό σχέδιο προκάλεσε διπλωματική κρίση ανάμεσα στην Μαδρίτη και το Αλγέρι.

Ceuta is paying the price for the Spanish Government’s massive regularisation, the failure to enforce EU return rules and its repeated delays in implementing the Migration Pact.



Sánchez has lost control of Spain’s external border and his failure is now a European problem.… pic.twitter.com/BSQOPjhos7 — Dolors Montserrat (@DolorsMM) July 30, 2026

Στην είσοδο του δρόμου που οδηγεί στην Θέουτα οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας προσπάθησαν χθες το βράδυ να απωθήσουν τους μετανάστες που πλησίαζαν, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του AFP στο Μαρόκο.

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ισπανοί στρατιώτες θα αναπτυχθούν για να εγγυηθούν την ασφάλεια του ισπανικού θύλακα στην ακτή της βόρειας Αφρικής.

REUTERS/Jon Nazca REFILE – CHANGES SLUG

Το Μαρόκο και η Ισπανία θα εφαρμόσουν «μέτρα μεταφοράς» προς το Μαρόκο όταν αυτό γίνει δυνατόν «όλων των ατόμων που εισήλθαν παρανόμως στην Θέουτα», διαβεβαίωσε ο ισπανός υπουργός Εσωτερικών.

Οι συγκλονιστικές εικόνες από την μαζική είσοδο των εκατοντάδων νέων και εφήβων στην Θέουτα χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από την ευρωπαϊκή και την αμερικανική άκρα δεξιά.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε την επιθυμία της για αναστολή της Ισπανίας από την ζώνη Σένγκεν προκαλώντας την κλήση του ιταλού πρεσβευτή στην Μαδρίτη σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Στην Ουάσινγκτον, δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εκμεταλλεύθηκαν τις εικόνες της Θέουτα για να υποστηρίξουν την μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Η Γαλλία ανακοίνωσε μέτρα για την ενίσχυση των συνόρων της.