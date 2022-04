Μια από τις σκαλωσιές που είχαν μείνει γύρω από το διάσημο Big Ben στο Λονδίνο, έπεσε πάνω στον πύργο, τη στιγμή που μερικοί εργάτες προσπαθούσαν να τη μετακινήσουν, λίγες ημέρες μετά τα αποκαλυπτήρια της ανακαίνισης που κόστισε 80 εκατομμύρια λίρες.

Η στιγμή που η σκαλωσιά χτυπάει το Big Ben απαθανατίστηκε από τη Σάρα Χέινς το περασμένο Σάββατο (2 Απριλίου), όπως αναφέρει η DailyStar και το LadBible. «Βλέπαμε τις προσπάθειες να αφαιρέσουν αυτό το τεράστιο κομμάτι σκαλωσιάς. Αυτό χτυπούσε επανειλημμένα πάνω στον πύργο, που μόλις ανακαινίστηκε και κόστισε εκατομμύρια. Αν και δεν είδαμε να πέφτει κανένα κομμάτι, ο ήχος του χτυπήματος ήταν πολύ δυνατός».

Οι ανακαινίσεις ξεκίνησαν στο Big Ben το 2017 και το έργο – το οποίο αρχικά αναμενόταν να κοστίσει 29 εκατομμύρια λίρες – έφτασε τελικά σε τιμή τα 80 εκατομμύρια λίρες.

«Ήμασταν στο Λονδίνο για ένα Σαββατοκύριακο και επισκεφθήκαμε τα κτήρια του Κοινοβουλίου για ξενάγηση. Καθώς φεύγαμε, βλέπαμε όλους τους οικοδόμους να κοιτάζουν ψηλά και έναν εργάτη να τρέχει γύρω και να δείχνει ξέφρενος.

