H Τράπεζα της Αγγλίας αποκάλυψε τα νέα χαρτονομίσματα με το πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου, τα οποία θα αρχίσουν να κυκλοφορούν στην Βρετανία από τα μέσα του 2024. Τα ήδη υπάρχοντα θα εξακολουθούν να γίνονται δεκτά, ακόμα και μετά την κυκλοφορία των νέων.

Το πορτρέτο του νέου μονάρχη της Βρετανίας θα αλλάξει τα υπάρχοντα σχέδια των 5, 10, 20 και 50 λιρών. Ο βασιλιάς Κάρολος εμφανίζεται στο μπροστινό μέρος των χαρτονομισμάτων και στο υδατογράφημα ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι τα υπάρχοντα χαρτονομίσματα θα εξακολουθούν να γίνονται δεκτά στα καταστήματα και μετά την κυκλοφορία των νέων. Με βάση τις εκτιμήσεις, αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε κυκλοφορία περίπου 4,5 δισεκατομμύρια τραπεζογραμμάτια της Τράπεζας της Αγγλίας, αξίας περίπου 80 δισεκατομμυρίων λιρών.

Today we unveiled the design of the King Charles III £5, £10, £20 and £50 banknotes. They are expected to enter circulation by mid-2024. You can continue to use polymer banknotes with a portrait of Queen Elizabeth II. Visit our website for more details. https://t.co/i5eqAhxrKY pic.twitter.com/BkYTZ0VopZ