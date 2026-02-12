Βρετανία: Κόλαση για ανήλικη που τη βίαζαν ο πατέρας, τα αδέρφια και ο παππούς

Φρίκη για μία ανήλικη που βιαζόταν για χρόνια από πατέρα, αδέλφια και παππού στη Βρετανία. Συνολικά έξι δράστες καταδικάστηκαν σε σχεδόν 100 χρόνια φυλάκισης, ενώ τα στοιχεία της υπόθεσης στο δυτικό Σάσεξ της Αγγλίας, σοκάρουν!

Θύμα βιασμών από σχεδόν όλη την οικογένειά της έπεσε μία ανήλικη στη Βρετανία, ενώ θύμα σωματικής κακοποίησης στο ίδιο σπίτι, είχε πέσει και η 9χρονη αδελφή του κοριτσιού.

Όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ της «Daily Mail», η 12χρονη βρήκε τελικά τη δύναμη να μιλήσει στους δασκάλους της και η αστυνομία κλήθηκε να επέμβει και να συλλάβει τον πατέρα, τα αδέρφια και τον παππού του κοριτσιού για τους βιασμούς σε βάρος του κοριτσιού ήδη από την ηλικία των 6 ετών!

Είναι χαρακτηριστικό ότι τους δράστες βοηθούσε η 43χρονη μητέρα, η οποία δεν δίστασε να δέσει, να χτυπήσει και να κλειδώσει την κόρη της σε ένα ντουλάπι, αφήνοντάς την χωρίς φαγητό για μέρες. Η μητέρα προκάλεσε, επίσης, εγκαύματα στην κόρη της με ζεστό κερί και έτριψε αλάτι στις πληγές της…

Η σεξουαλική κακοποίηση φέρεται να ήταν τόσο συστηματική που αποτελούσε «μέρος της κανονικής οικογενειακής ζωής», όπως ανέφερε στο δικαστήριο η επίτιμη δικαστής, Christine Henson KC.

Το δικαστήριο καταδίκασε τους έξι συγγενείς για 39 κατηγορίες βιασμού, σεξουαλικής επίθεσης, καθώς και για αδικήματα που σχετίζονται με βάναυση μεταχείριση και παράνομη κράτηση, καταδικάζοντάς τους σε σχεδόν 100 χρόνια φυλάκισης.

Κανένα από τα μέλη της οικογένειας δεν παραδέχτηκε την ενοχή του.

Ο πατέρας έκανε πλάκα στο εδώλιο

Ο 44χρονος πατέρας εμφανίστηκε να χαμογελάει και να αστειεύεται κατά τη διάρκεια της δίκης, λέγοντας: «Δεν πρέπει να είσαι δικαστής, πρέπει να συνταξιοδοτηθείς».

Ο ίδιος, διανομέας στο επάγγελμα, ο οποίος καταδικάστηκε συνολικά σε 33 χρόνια για 13 διαφορετικά αδικήματα, περιγράφηκε ως ένας αμετανόητος και νταής.

Η μητέρα φυλακίστηκε για δέκα χρόνια και έξι μήνες και δεν θα ξαναδεί ποτέ την κόρη της χωρίς επίβλεψη.

Ο παππούς, 70 ετών, καταδικάστηκε για τρεις σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον της εγγονής του και φυλακίστηκε για εννέα χρόνια.

Ο μεγαλύτερος αδελφός, 24 ετών, άρχισε να βιάζει την αδερφή του όταν εκείνη ήταν έξι ετών και αυτός 16 ετών. Φυλακίστηκε συνολικά για 13 χρόνια και έξι μήνες, αφού κρίθηκε ένοχος για πολλαπλούς βιασμούς και επιθέσεις.

Ο μικρότερος αδελφός του, 21 ετών, εξέτιε ήδη ποινή φυλάκισης για βιασμό και έχει φυλακιστεί για άλλα οκτώ αδικήματα βιασμού εναντίον της αδερφής του, τα οποία ξεκίνησαν όταν αυτός ήταν 13 ετών. Τώρα έχει συνολική ποινή φυλάκισης 26 ετών και έξι μηνών.

Ο θείος, 50 ετών, ο οποίος συνεργάστηκε με τη μητέρα της για να πείσει το κορίτσι να αλλάξει την κατάθεσή της, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών.