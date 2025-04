Βρετανία: Μέλη της Greenpeace έβαψαν κόκκινα τα νερά σιντριβανιού στην πρεσβεία των ΗΠΑ για τον εξοπλισμό του Ισραήλ

Πολλά μέλη της Greenpeace έριξαν κόκκινη μπογιά σε ένα σιντριβάνι έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βρετανία, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ.

Η αστυνομία ανέφερε ότι πέντε ακτιβιστές της Greenpeace συνελήφθησαν με την κατηγορία της πρόκλησης ζημιών στην αμερικανική πρεσβεία στη Βρετανία, ενώ η οικολογική οργάνωση υποστηρίζει ότι συνελήφθησαν έξι μέλη της, μεταξύ των οποίων και ο εκτελεστικός συντονιστής της, Γουίλ ΜακΚάλουμ.

Οι αρχές του Λονδίνου διευκρίνισαν ότι το σιντριβάνι ήταν προσβάσιμο στο κοινό και «δεν υπήρξε παραβίαση της περιμέτρου ασφαλείας» της πρεσβείας.

Περίπου δώδεκα ακτιβιστές της οργάνωσης έριξαν στη λιμνούλα του σιντριβανιού ένα κόκκινο υγρό, το οποίο μετέφεραν σε δοχεία με την επιγραφή «Σταματήστε να οπλίζετε το Ισραήλ».

Greenpeace pour ‘blood’ in US embassy pond Read the full story: https://t.co/MUdGi5c1yc pic.twitter.com/Xc8SOYayOa

Greenpeace UK activists have turned the U.S. embassy red, calling out their role in funding and arming genocide in Gaza. pic.twitter.com/EndQuO4XuA