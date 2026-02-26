Βρετανία: Μία Ελληνίδα διεκδικεί αξίωμα σε τοπικές εκλογές με τη στήριξη του πρωθυπουργού

Υποψήφια με το κόμμα των Εργατικών είναι η Αγγελική Στόγια, η οποία γεννήθηκε στην Άρτα, μετακόμισε στη Βρετανία πριν από περίπου τρεις δεκαετίες και εγκαταστάθηκε στο Μάντσεστερ. Σήμερα Πέμπτη (26.02.2026) στις 7:00 το πρωί τοπική ώρα άνοιξαν οι κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στην εκλογική περιφέρεια Γκόρτον και Ντέντον του Μάντσεστερ.

Στις εκλογές το 2012 εξελέγη τοπική δημοτική σύμβουλος στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης. Από τότε έχει αναλάβει διάφορες θέσεις και έχει εμπλακεί σε θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία, τις μεταφορές, το περιβάλλον και την καθημερινότητα των κατοίκων. Η κ. Στόγια έχει ήδη συμμετάσχει σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στη Βρετανία, όπως στις εκλογές του 2024. Τότε ήταν υποψήφια στην εκλογική περιφέρεια Τζέστερ Σάουθ και Έντισμπερι και είχε έρθει δεύτερη.

Στην προεκλογική της εκστρατεία, η οποία είχε την απόλυτη στήριξη του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, εμφανίστηκε ως «προοδευτική και ενωτική φωνή», όπως σημειώνουν οι βρετανοί αναλυτές, λέγοντας πως θέλει να αντιπροσωπεύσει τα συμφέροντα της κοινότητας, εστιάζοντας σε καθημερινά ζητήματα όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, οι μεταφορές και η κοινωνική συνοχή.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης η σημερινή εκλογική αναμέτρηση είναι μια από τις πιο αμφίρροπες και σημαντικές ενδιάμεσες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό γιατί ενώ μέχρι πρόσφατα το Γκόρτον και Ντέντον θεωρούνταν ασφαλές προπύργιο του Εργατικού Κόμματος, καθώς στις γενικές εκλογές του 2024 κέρδισε την έδρα με άνετη πλειοψηφία άνω των 13.000 ψήφων, η σημερινή αναμέτρηση εξελίσσεται σε μια τριπλή μάχη μεταξύ τριών κομμάτων: του Εργατικού, των Πράσινων και του λαϊκιστικού Reform UK.

Οι κάλπες θα κλείσουν στις 22:00 τοπική ώρα και τα αποτελέσματα αναμένονται τις αυριανές πρωινές ώρες της Παρασκευής (27.02.2026). Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η έκβαση της σημερινής εκλογής θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς αποτελεί σημαντικό δείκτη του πολιτικού κλίματος ενόψει των τοπικών εκλογών που αναμένονται αργότερα μέσα στο 2026.