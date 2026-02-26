Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Βρετανία: Μία Ελληνίδα διεκδικεί αξίωμα σε τοπικές εκλογές με τη στήριξη του πρωθυπουργού

Μια «προοδευτική και ενωτική φωνή», όπως σημειώνουν οι βρετανοί αναλυτές
Πανό για την υποψηφιότητα της Αγγελικής Στόγια
Πανό για την υποψηφιότητα της Αγγελικής Στόγια / Reuters

Υποψήφια με το κόμμα των Εργατικών είναι η Αγγελική Στόγια, η οποία γεννήθηκε στην Άρτα, μετακόμισε στη Βρετανία πριν από περίπου τρεις δεκαετίες και εγκαταστάθηκε στο Μάντσεστερ. Σήμερα Πέμπτη (26.02.2026) στις 7:00 το πρωί τοπική ώρα άνοιξαν οι κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στην εκλογική περιφέρεια Γκόρτον και Ντέντον του Μάντσεστερ.

Στις εκλογές το 2012 εξελέγη τοπική δημοτική σύμβουλος στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης. Από τότε έχει αναλάβει διάφορες θέσεις και έχει εμπλακεί σε θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία, τις μεταφορές, το περιβάλλον και την καθημερινότητα των κατοίκων. Η κ. Στόγια έχει ήδη συμμετάσχει σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στη Βρετανία, όπως στις εκλογές του 2024. Τότε ήταν υποψήφια στην εκλογική περιφέρεια Τζέστερ Σάουθ και Έντισμπερι και είχε έρθει δεύτερη.

Στην προεκλογική της εκστρατεία, η οποία είχε την απόλυτη στήριξη του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, εμφανίστηκε ως «προοδευτική και ενωτική φωνή», όπως σημειώνουν οι βρετανοί αναλυτές, λέγοντας πως θέλει να αντιπροσωπεύσει τα συμφέροντα της κοινότητας, εστιάζοντας σε καθημερινά ζητήματα όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, οι μεταφορές και η κοινωνική συνοχή.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης η σημερινή εκλογική αναμέτρηση είναι μια από τις πιο αμφίρροπες και σημαντικές ενδιάμεσες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό γιατί ενώ μέχρι πρόσφατα το Γκόρτον και Ντέντον θεωρούνταν ασφαλές προπύργιο του Εργατικού Κόμματος, καθώς στις γενικές εκλογές του 2024 κέρδισε την έδρα με άνετη πλειοψηφία άνω των 13.000 ψήφων, η σημερινή αναμέτρηση εξελίσσεται σε μια τριπλή μάχη μεταξύ τριών κομμάτων: του Εργατικού, των Πράσινων και του λαϊκιστικού Reform UK.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Angeliki Stogia (@angelikistg)

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Angeliki Stogia (@angelikistg)

Οι κάλπες θα κλείσουν στις 22:00 τοπική ώρα και τα αποτελέσματα αναμένονται τις αυριανές πρωινές ώρες της Παρασκευής (27.02.2026). Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η έκβαση της σημερινής εκλογής θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς αποτελεί σημαντικό δείκτη του πολιτικού κλίματος ενόψει των τοπικών εκλογών που αναμένονται αργότερα μέσα στο 2026.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
150
105
81
74
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Instagram θα ειδοποιεί τους γονείς για αναζητήσεις των παιδιών τους για αυτοκτονία σε ΗΠΑ, Βρετανία, Αυστραλία και Καναδά
Τον Ιανουάριο η Βρετανία ανακοίνωσε ότι εξετάζει την επιβολή περιορισμών για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο μετά την κίνηση της Αυστραλίας τον Δεκέμβριο
instagram
Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Μπέργκε Μπρέντε λόγω των αρχείων Επστάιν
Τα αρχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφεραν πως ο Μπόργκε Μπρέντε συμμετείχε σε τρία επιχειρηματικά δείπνα με τον Επστάιν και επικοινωνούσε με τον χρηματιστή μέσω emails και SMS
Borge Brende
Ακόμη ένα πλήγμα για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου: Του απαγόρευσαν να κάνει ιππασία μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση Επστάιν
Ο Άντριου, από τον οποίο ο αδελφός του βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε όλους τους βασιλικούς τίτλους πέρυσι, συνελήφθη στο σπίτι του το πρωί της περασμένης Πέμπτης
Ο Άντριου κάνει ιππασία στο Γουίνδσορ
Newsit logo
Newsit logo