Βρετανία: Μια συνωνυμία έστειλε στο θάνατο νεαρό ζευγάρι – Η μοιραία έφοδος της αστυνομίας

Ένα μοιραίο λάθος από την αστυνομία της Βρετανίας, οδήγησε σε μια απίστευτη τραγωδία – τον θάνατο ενός ζευγαριού που ήταν μαζί και ερωτευμένο από την εφηβεία.

Η νεαρή γυναίκα, αυτοκτόνησε μήνες μετά την έφοδο της αστυνομίας και τη σύλληψη του συντρόφου της, ένα τραγικό ολίσθημα όπως αποδείχθηκε που την «τσάκισε» ψυχικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Mirror, η 31χρονη Cherry Turner έπεσε σε κατάθλιψη μετά από αυτή την αστυνομική πλάνη– να συλλάβει δηλαδή λάθος άνθρωπο.

Έγινε εμμονική με την ιδέα ότι η αστυνομία θα επέστρεφε και φοβόταν ότι είχαν «τοποθετήσει κοριούς» στο σπίτι που μοιραζόταν με τον αρραβωνιαστικό της Craig Jackson.

Η Turner έβαλε τέλος στη ζωή της την 1η Ιουλίου 2022, «ως συνέπεια της δοκιμασίας που υπέστη μετά από ένα ακραίο τραύμα», αποφάνθηκε η επιτροπή ενόρκων του δικαστηρίου South Tyneside Coroner’s Court.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Cherry Turner died months after armed Northumbria Police carried out the raid on her Newcastle home “in error” and incorrectly arrested the wrong man, her partner, Craig Jackson.https://t.co/gjEyaalCAg — Man in the High Castle (@mcelderrytruth) September 15, 2025

Ο Craig με τη σειρά του, πέθανε επειδή δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς την αγαπημένη του.

Ο άνδρας είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού το 2017 και από το σοκ της αυτοκτονίας σταμάτησε να παίρνει τη φαρμακευτική του αγωγή με αποτέλεσμα να «σβήσει» τον Ιανουάριο του 2025. Στην οικογένειά του είπε πως δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς «τον έρωτα της ζωής του».

Η μοιραία έφοδος

Η έφοδος των ένοπλων αστυνομικών στο σπίτι των Cherry και Craig έγινε στο Denton του Newcastle στις 12 Δεκεμβρίου 2021. Οι αρχές μπέρδεψαν τον Craig με έναν άλλο άνδρα με το ίδιο όνομα, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλακεί σε μια δολοφονία.

Ο θάνατος της Cherry, μόλις οκτώ μήνες μετά την έφοδο της αστυνομίας, ήταν αποτέλεσμα του «λάθους» τους, όπως προέκυψε από την ανάκριση. Η μητέρα της, Michelle, δήλωσε στην Mirror: «Στο αρχείο της αστυνομίας υπήρχε μια σημείωση που έλεγε: “Νομίζω ότι έχουμε πιάσει το λάθος παιδί”. Είχαν τον ύποπτο σε κάμερες ασφαλείας να βγαίνει από το αυτοκίνητο. Αργότερα έστειλαν δύο αστυνομικούς να χτυπήσουν την πόρτα του. Έψαχναν για έναν Craig Jackson, αλλά βρήκαν τον λάθος άνδρα».

Ο πατέρας της Cherry, David Turner, είπε ότι η οικογένειά τους ζούσε «μια ποινή ισόβιας οδύνης» από τον θάνατό της.

«Είναι απλά τρομερό αυτό που έκαναν στον γιο μου. Πρέπει να είναι 100% σίγουροι πριν πάνε στο σπίτι κάποιου με όπλα. Ο γιος μου αποφάσισε να σταματήσει τη θεραπεία που χρειαζόταν μετά τη μεταμόσχευση νεφρού. Αν η Cherry ήταν ακόμα ζωντανή σήμερα, ο Craig θα ήταν ακόμα ζωντανός. Τον ικέτευα να κάνει τη θεραπεία. Μετακόμισα στο σπίτι του για να τον φροντίζω. Μου είπε: “Μαμά, σ’ αγαπώ, αλλά δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τη Cherry”. Ήταν μαζί από τα 13 τους χρόνια. Η Cherry ήταν τόσο όμορφη, μέσα και έξω, ήταν σαν κόρη μου», σημείωσε η μητέρα του άτυχου νέου.