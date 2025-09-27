Βρετανία: Μητέρα έσπασε τον αυχένα της από έντονο χασμουρητό – Έδωσε μάχη για τη ζωή της

Μία συγκλονιστική ιστορία μοιράστηκε μία γυναίκα στη Βρετανία μέσα από τα social media της, που όπως είπε ένα χασμουρητό, παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή.

Η 36χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών από το Μίλτον Κινς της Βρετανίας, έζησε έναν πραγματικό εφιάλτη, όταν ένα δυνατό χασμουρητό το 2016 της προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στον αυχένα και παράλυση στη δεξιά πλευρά του σώματός της.

Η Χέιλι Μπλακ εξήγησε ότι ένιωσε έντονους πόνους και «σα να τη διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα» σε όλο της το σώμα τη στιγμή που χασμουρήθηκε και τεντώθηκε.

Στο νοσοκομείο αρχικά δεν βρέθηκε κάτι στις εξετάσεις, όμως σύντομα οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δύο αυχενικοί σπόνδυλοι είχαν μετακινηθεί και πίεζαν τον νωτιαίο μυελό της, αναφέρει η DailyMail.

Η ίδια μπήκε εσπευσμένα στο χειρουργείο με 50% πιθανότητες να επιβιώσει ή να ξαναπερπατήσει. Τελικά η λεπτή επέμβαση σπονδυλοδεσίας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και η μητέρα σώθηκε, αν και έμεινε με σοβαρούς πόνους και χρειάστηκε μία μεγάλη περίοδο αποκατάστασης.

Η γυναίκα, έπρεπε να να μάθει να περπατά ξανά και για μήνες βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Η περιπέτεια αυτή άλλαξε τη ζωή της οικογένειας: ο σύζυγός πρέπει να την φροντίζει, ενώ η ίδια εξακολουθεί να υποφέρει από νευροπαθητικούς πόνους και διαγνώστηκε με ινομυαλγία. Οι οικονομικές δυσκολίες μάλιστα τους οδήγησαν ακόμη και στο να χάσουν το σπίτι τους.

Σήμερα, η Χέιλι προσπαθεί να μοιραστεί την εμπειρία της για να προειδοποιήσει άλλους: «Ο αυχένας είναι πολύ ευαίσθητος και τέτοια ατυχήματα μπορεί να συμβούν. Το σημαντικό είναι να ακούτε το σώμα σας και να διεκδικείτε ιατρική βοήθεια όταν ξέρετε ότι κάτι δεν πάει καλά».