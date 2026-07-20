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Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ διορίστηκε πρωθυπουργός από τον βασιλιά Κάρολο

Αλλαγή σκυτάλης στη Βρετανία, ο 7ος πρωθυπουργός σε 10 χρόνια
Aaron Chown
Aaron Chown/Pool via REUTERS
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Έτοιμος να περάσει το κατώφλι στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, αναλαμβάνοντας καθήκοντα πρωθυπουργού είναι ο Άντι Μπέρναμ, αφού διορίστηκε από τον βασιλιά Κάρολο μετά και την τυπική παραίτηση του Κιρ Στάρμερ.

Νωρίτερα, ο Κιρ Στάρμερ μίλησε για τελευταία φορά ως πρωθυπουργός έξω από το Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ στο κέντρο του Λονδίνου και ακολούθως συνάντησε τον βασιλιά Κάρολο στον οποίο υπέβαλε την παραίτησή του. Στη συνέχεια αποχώρησε και στο Μπάκιγχαμ μετέβη ο Άντι Μπέρναμ ο οποίος συναντήθηκε με τον βασιλιά Κάρολο.

Aaron Chown
Ο Βασιλιάς Κάρολος διόρισε πρωθυπουργό τον Άντι Μπέρναν / Aaron Chown / Pool via REUTERS
Ο Άντι Μπέρναν με τον βασιλιά Κάρολο
Ο Άντι Μπέρναν με τον βασιλιά Κάρολο / Aaron Chown / Pool via REUTERS

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«Το έργο μου ολοκληρώθηκε»

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ δήλωσε «υπερήφανος» για το έργο που έγινε στην διετία της πρωθυπουργίας του λέγοντας ότι η χώρα είναι «πιο ισχυρή και πιο δίκαιη» από ό,τι όταν ανέλαβε την εξουσία, κατά την διάρκεια της τελευταίας του ομιλίας στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «σήμερα πιο ισχυρό και πιο δίκαιο από ό,τι πριν από δύο χρόνια», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ που παραδίδει την εξουσία στον Αντι Μπέρναμ.

«Αποχωρώ με το χαμόγελο και αποχωρώ υπερήφανος για όλα όσα επιτελέσαμε», είπε.

Στη συνέχεια μετέβη στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ όπου υπέβαλε και επίσημα την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο.

Η συνάντηση με τον Κάρολο διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, ενώ αμέσως μετά ο πρώην πλέον πρωθυπουργός αποχώρησε διακριτικά από το παλάτι, τηρώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Ο Κιρ Στάρμερ υπέβαλε την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο
Ο Κιρ Στάρμερ υπέβαλε την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο / Aaron Chown/Pool via REUTERS

Για την επίσημη υποβολή της παραίτησης, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Ο Σερ Κιρ Στάρμερ, βουλευτής, είχε ακρόαση με τον Βασιλιά αυτό το πρωί και υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και του Πρώτου Λόρδου του Θησαυροφυλακίου, την οποία Αυτού Μεγαλειότης είχε την ευχαρίστηση να αποδεχθεί ευγενώς. Η Λαίδη Στάρμερ έγινε επίσης δεκτή από τον Βασιλιά».

Νέος πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναν

Ο Άντι Μπέρναμ είναι πλέον ο νέος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως επιβεβαίωσε επίσημα το Παλάτι του Μπάκιγχαμ με την εξής ανακοίνωση:

«Η Αυτού Μεγαλειότης δέχθηκε σε ακρόαση τον αξιότιμο βουλευτή Άντριου Μπέρναμ και του ζήτησε να σχηματίσει νέα Κυβέρνηση. Ο αξιότιμος βουλευτής Άντριου Μπέρναμ αποδέχθηκε την πρόταση του Βασιλιά και έδωσε τον καθιερωμένο όρκο κατά τον διορισμό του ως Πρωθυπουργού και Πρώτου Λόρδου του Θησαυροφυλακίου. Η κ. Μαρί-Φρανς βαν Χιλ έγινε επίσης δεκτή από την Αυτού Μεγαλειότητα».

Ο Άντι Μπέρναμ αποτελεί το νεότερο πρόσωπο σε μια μακρά σειρά διαδοχικών αλλαγών στην ηγεσία της χώρας, καθώς τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν περάσει από το αξίωμα έξι προκάτοχοί του. Διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος κατά τη σαρωτική εκλογική νίκη των Εργατικών πριν από δύο χρόνια είχε δεσμευτεί να φέρει σταθερότητα στη χώρα και να βάλει τέλος στα χρόνια της πολιτικής αβεβαιότητας που χαρακτήρισαν τη διακυβέρνηση των Συντηρητικών.

Ο Στάρμερ είχε διαδεχθεί τον Ρίσι Σούνακ, ο οποίος παρέμεινε στην πρωθυπουργία από το 2022 έως το 2024.

Πριν από τον Σούνακ, η Λιζ Τρας παρέμεινε στην εξουσία για μόλις 49 ημέρες, παίρνοντας τη σκυτάλη από τρεις ακόμη πρωθυπουργούς του Συντηρητικού Κόμματος: τον Μπόρις Τζόνσον (2019-2022), τη Τερέζα Μέι (2016-2019) και τον Ντέιβιντ Κάμερον (2010-2016).

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Ο Αντι Μπέρναμ
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