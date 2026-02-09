Βρετανία: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, διέρρευσε εμπορικά έγγραφα στον Τζέφρι Επστάιν, σύμφωνα με emails

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, είναι ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, που λόγω της σχέσης του με τον Τζέφρι Επστάιν, δεν είναι πλέον πρίγκιπας.

Το σκάνδαλο με τις σχέσεις του πρώην πρίγκιπα Άντριου και τον Τζέφρι Επστάιν είναι ένας βραχνάς πάνω στη βρετανική βασιλική οικογένεια, με όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως προκύπτει από από τα αρχεία για την υπόθεση Επστάιν που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, ο Άντριου, μοιραζόνταν επίσημα βρετανικά εμπορικά έγγραφα με τον Τζέφρι Επστάιν το 2010, διαρρέοντας πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα άνδρα, εκμεταλλευόμενος τον ρόλο του ως κυβερνητικού απεσταλμένου.

Ο 65χρονος πρώην πρίγκιπας βρίσκεται υπό εξονυχιστικό έλεγχο εδώ και χρόνια λόγω της φιλίας του με τον Τζέφρι Επστάιν, σχέση η οποία του κόστισε τη θέση του στη βασιλική οικογένεια, τους τίτλους ακόμη και το σπίτι του. Ο Άντριου αρνείται ότι έχει κάνει οτιδήποτε επιλήψιμο και δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια μετά την πιο πρόσφατη δημοσιοποίηση φακέλων της υπόθεσης Επστάιν.

Ανάμεσα στα πάνω από 3.000.000 έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν λίγες ημέρες στις ΗΠΑ, email φαίνεται να δείχνουν ότι ο Άντριου προώθησε στον Επστάιν εκθέσεις για το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη και άλλα μέρη, τα οποία εστάλησαν σε σχέση με ένα ταξίδι που έκανε με επίσημη ιδιότητα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters σήμερα Δευτέρα 09.02.2026 σχετικά με το αν πρόκειται να ξεκινήσει έρευνα για το μοίρασμα πληροφοριών του Άντριου.

Όπως προστάζει ο ρόλος που είχε ο «έκπτωτος πρίγκιπας», οι εμπορικοί απεσταλμένοι δεν επιτρέπεται να μοιράζονται ευαίσθητα ή εμπορικά έγγραφα που τελούν υπό κανόνες εμπιστευτικότητας.

Τις τελευταίες δέκα μέρες, οι αποκαλύψεις από τους φακέλους Επστάιν έχουν βυθίσει τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στη μεγαλύτερη κρίση της πρωθυπουργίας του, μετά τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον, που φέρεται να είχε πολύ καλές σχέσεις με τον καταδικασμένο επιχειρηματία, ως πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ.

Εκτός από τον Άντριου, φαίνεται πως ο Μάντελσον μοιράστηκε επίσης ευαίσθητους κυβερνητικούς φακέλους από το 2009 και το 2010 με τον Επστάιν και η αστυνομία ερευνά ισχυρισμούς για ανάρμοστη συμπεριφορά ενώ ασκούσε δημόσιο αξίωμα.

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι εξετάζει έναν νέο ισχυρισμό εναντίον του Άντριου σε σχέση με μια γυναίκα που οδηγήθηκε σε μια διεύθυνση στο Ουίνδσορ υπό το φως των πλέον πρόσφατων φακέλων Επστάιν.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο δεύτερος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από όλα τα επίσημα βασιλικά καθήκοντά του το 2019 και τον περασμένο Οκτώβριο, ο βασιλιάς Κάρολος του αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα. Ο Άντριου μετακόμισε από τη βασιλική έπαυλή του την περασμένη εβδομάδα.



