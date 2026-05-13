Ο βασιλιάς Κάρολος εκφώνησε τον Λόγο του Θρόνου εν μέσω πολιτικής θύελλας για τον Στάρμερ – Το νομοθετικό σχέδιο της κυβέρνησης

Ο Κάρολος εκφωνεί τον Λόγο του Θρόνου
Εν μέσω πολιτικής πίεσης για την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, ο βασιλιάς Κάρολος – έχοντας στο πλευρό του την Καμίλα – εκφώνησε σήμερα (13.05.2026) τον λεγόμενο «Λόγο του Θρόνου», στη Βρετανία.

Με αναφορές στις διεθνείς κρίσεις, την οικονομική ασφάλεια, την άμυνα και τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, ο βασιλιάς Κάρολος εκφώνησε τον Λόγο του Θρόνου και παρουσίασε το νομοθετικό πρόγραμμα της βρετανικής κυβέρνησης κατά την τελετή έναρξης του Κοινοβουλίου – σε μια ομιλία διάρκειας 11 λεπτών και 39 δευτερολέπτων – περιγράφοντας ένα φιλόδοξο σχέδιο για την αντιμετώπιση ενός «όλο και πιο επικίνδυνου και ασταθούς κόσμου». 

Ο Κάρολος εκφώνησε τον Λόγο του Θρόνου για τρίτη φορά αφότου ανήλθε στον θρόνο, τον Σεπτέμβριο του 2022. Ως μονάρχης δεσμεύεται να τηρεί πολιτική ουδετερότητα.

Εκφώνησε την ομιλία από έναν χρυσό θρόνο στη Βουλή των Λόρδων, την άνω βουλή του Κοινοβουλίου, γύρω στις 11:30 (τοπική ώρα, 13:30 ώρα Ελλάδας), ενώ δίπλα του καθόταν η σύζυγός του Καμίλα.

Αυτή η ομιλία συνοδεύεται από παραδόσεις αιώνων: πριν από την άφιξη του μονάρχη στο Παλάτι του Γουέστμινστερ, οι βασιλικοί φρουροί ερευνούν τα κελάρια για εκρηκτικά, κάτι που αποτελεί παράδοση μετά την αποτυχημένη απόπειρα των καθολικών να ανατινάξουν το κτίριο το 1605. Ο μονάρχης πηγαίνει στο Γουέστμινστερ με χρυσή άμαξα, ενώ ένα μέλος του κοινοβουλίου κρατείται συμβολικά όμηρος στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να διασφαλιστεί η «ασφαλής επιστροφή του βασιλιά» εκεί.

Στην ομιλία του στη Βουλή των Λόρδων, ο βασιλιάς Κάρολος τόνισε πως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αποτελούν μόνο ένα από τα παραδείγματα των διεθνών προκλήσεων που απειλούν τη Βρετανία.


«Ένας ολοένα και πιο επικίνδυνος και ασταθής κόσμος απειλεί το Ηνωμένο Βασίλειο, με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να αποτελεί μόνο το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Κάθε στοιχείο της ενεργειακής, αμυντικής και οικονομικής ασφάλειας της χώρας θα δοκιμαστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κάρολος ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα απαντήσει «με δύναμη», επιδιώκοντας παράλληλα να δημιουργήσει «μια χώρα δίκαιη για όλους». Όπως είπε, οι υπουργοί θα λάβουν αποφάσεις που θα προστατεύουν μακροπρόθεσμα την ενεργειακή, αμυντική και οικονομική ασφάλεια της Βρετανίας, υπερασπιζόμενοι παράλληλα τις βρετανικές αξίες «της ευπρέπειας, της ανεκτικότητας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα».

Καταπολέμηση του αντισημιτισμού και μέτρα για την οικονομία

Ο βασιλιάς ξεκίνησε την παρουσίαση της κυβερνητικής ατζέντας με την υπόσχεση για «επείγουσα δράση» κατά του αντισημιτισμού, ώστε όλες οι κοινότητες να αισθάνονται ασφαλείς.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η οικονομική ασφάλεια της χώρας εξαρτάται από την αύξηση του βιοτικού επιπέδου. «Οι υπουργοί μου θα στηρίξουν μέτρα που διατηρούν τη σταθερότητα και ελέγχουν το κόστος ζωής», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα χρησιμοποιηθούν δημόσιες επενδύσεις για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Μεταρρυθμίσεις σε δημόσιες υπηρεσίες, υγεία και παιδεία

Ανάμεσα στα βασικά νομοσχέδια που θα κατατεθούν περιλαμβάνονται μέτρα για τη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αντιμετώπιση των καθυστερημένων πληρωμών προς μικρές επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης μεγάλα έργα υποδομών, όπως η επέκταση αεροδρομίων, η επιτάχυνση οδικών έργων και η ενίσχυση των σιδηροδρομικών συνδέσεων στη βόρεια Αγγλία, ενώ επιβεβαιώθηκε και νομοσχέδιο για την εθνικοποίηση της ιστορικής χαλυβουργίας British Steel.

Στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών, ανακοινώθηκαν μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία, το σύστημα υγείας (NHS), το ποινικό σύστημα και το μεταναστευτικό, καθώς και νομοθεσία για τον καθαρισμό της βιομηχανίας ύδρευσης και τη δημιουργία της Great British Railways.

Ο βασιλιάς τόνισε επίσης ότι κάθε παιδί πρέπει να έχει ίσες ευκαιρίες ανεξαρτήτως φτώχειας ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επενδύει στις μαθητείες και στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ενώ θα προωθήσει νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της ειδικής αγωγής και τη βελτίωση των σχολείων.

Ψηφιακή ταυτότητα και νέοι νόμοι ασφαλείας

Στην ομιλία επιβεβαιώθηκε επίσης ότι θα προχωρήσει η εισαγωγή ψηφιακής ταυτότητας (Digital ID), μια πρωτοβουλία που έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Παράλληλα, θα κατατεθεί το πολυαναμενόμενο Hillsborough Law (Νόμος του Χίλσμπορο), ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα νομικά μέτρα στο Ηνωμένο Βασίλειο για την απόδοση ευθυνών, με στόχο να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιες αρχές και οι αξιωματούχοι αλληλεπιδρούν με το κοινό και τη δικαιοσύνη. 

Η κυβέρνηση σχεδιάζει ακόμη νέο Εθνικό Νομοσχέδιο Ασφαλείας για την αντιμετώπιση ξένων απειλών και εξτρεμιστικής βίας, καθώς και νομοσχέδια για την κυβερνοασφάλεια και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων.

Στήριξη στην Ουκρανία και δέσμευση στο ΝΑΤΟ

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο βασιλιάς επανέλαβε την «αταλάντευτη στήριξη» της Βρετανίας προς την Ουκρανία, καθώς και τη δέσμευση της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Η κυβέρνηση, όπως είπε, θα επιδιώξει στενότερες σχέσεις με τους ευρωπαίους εταίρους για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, ενώ θα συνεχίσει να στηρίζει τη λύση των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά και νέο νομοσχέδιο για την ενεργειακή ανεξαρτησία, με στόχο την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πυρηνικής ενέργειας.

«Δέσμευση για τη δύναμη και την ενότητα του Ηνωμένου Βασιλείου»

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη «στη δύναμη και την ακεραιότητα της Ένωσης του Ηνωμένου Βασιλείου» και θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις αποκεντρωμένες κυβερνήσεις της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Μετά την τελετή, ο βασιλιάς και η βασίλισσα επέστρεψαν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ολοκληρώνοντας την επίσημη έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Τι είναι ο Λόγος του Θρόνου

Μια τελετουργία της βρετανικής πολιτικής ζωής, η συγκεριμένη ομιλία του Καρόλου σηματοδοτεί την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρουσιάσει τα νομοσχέδια που επιθυμεί να καταθέσει τους επόμενους 12 μήνες.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε έπειτα από πολλές χαοτικές ημέρες για τον Στάρμερ, την παραίτηση του οποίου ζητούν 86 βουλευτές των Εργατικών - σε σύνολο 403 - μετά τα καταστροφικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών για το κόμμα. Τέσσερις υφυπουργοί παραιτήθηκαν χθες, Τρίτη (12.05.2026), σε ένδειξη δυσπιστίας απέναντι στον πρωθυπουργό, ενώ σενάρια παραίτησης κυκλοφορούν και για τον υπουργό Υγείας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ.

Ωστόσο ο Στάρμερ επιμένει ότι επιθυμεί «να συνεχίσει να κυβερνά» και 109 βουλευτές των Εργατικών υπέγραψαν επιστολή στήριξης προς το πρόσωπό του, σύμφωνα με το BBC, εκτιμώντας ότι «αυτή δεν είναι η στιγμή να ξεκινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας» του κόμματος.

Πριν την ομιλία του Καρόλου ο Κιρ Στάρμερ συναντήθηκε με τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ, το όνομα του οποίου έχει αναφερθεί ως ένας από τους κύριους αντιπάλους του.

