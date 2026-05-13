Ο βασιλιάς Κάρολος εκφώνησε τον Λόγο του Θρόνου εν μέσω πολιτικής θύελλας για τον Στάρμερ – Το νομοθετικό σχέδιο της κυβέρνησης

Εν μέσω πολιτικής πίεσης για την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, ο βασιλιάς Κάρολος – έχοντας στο πλευρό του την Καμίλα – εκφώνησε σήμερα (13.05.2026) τον λεγόμενο «Λόγο του Θρόνου», στη Βρετανία.

Με αναφορές στις διεθνείς κρίσεις, την οικονομική ασφάλεια, την άμυνα και τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, ο βασιλιάς Κάρολος εκφώνησε τον Λόγο του Θρόνου και παρουσίασε το νομοθετικό πρόγραμμα της βρετανικής κυβέρνησης κατά την τελετή έναρξης του Κοινοβουλίου – σε μια ομιλία διάρκειας 11 λεπτών και 39 δευτερολέπτων – περιγράφοντας ένα φιλόδοξο σχέδιο για την αντιμετώπιση ενός «όλο και πιο επικίνδυνου και ασταθούς κόσμου».

Ο Κάρολος εκφώνησε τον Λόγο του Θρόνου για τρίτη φορά αφότου ανήλθε στον θρόνο, τον Σεπτέμβριο του 2022. Ως μονάρχης δεσμεύεται να τηρεί πολιτική ουδετερότητα.

Εκφώνησε την ομιλία από έναν χρυσό θρόνο στη Βουλή των Λόρδων, την άνω βουλή του Κοινοβουλίου, γύρω στις 11:30 (τοπική ώρα, 13:30 ώρα Ελλάδας), ενώ δίπλα του καθόταν η σύζυγός του Καμίλα.

Αυτή η ομιλία συνοδεύεται από παραδόσεις αιώνων: πριν από την άφιξη του μονάρχη στο Παλάτι του Γουέστμινστερ, οι βασιλικοί φρουροί ερευνούν τα κελάρια για εκρηκτικά, κάτι που αποτελεί παράδοση μετά την αποτυχημένη απόπειρα των καθολικών να ανατινάξουν το κτίριο το 1605. Ο μονάρχης πηγαίνει στο Γουέστμινστερ με χρυσή άμαξα, ενώ ένα μέλος του κοινοβουλίου κρατείται συμβολικά όμηρος στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να διασφαλιστεί η «ασφαλής επιστροφή του βασιλιά» εκεί.

Στην ομιλία του στη Βουλή των Λόρδων, ο βασιλιάς Κάρολος τόνισε πως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αποτελούν μόνο ένα από τα παραδείγματα των διεθνών προκλήσεων που απειλούν τη Βρετανία.



«Ένας ολοένα και πιο επικίνδυνος και ασταθής κόσμος απειλεί το Ηνωμένο Βασίλειο, με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να αποτελεί μόνο το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Κάθε στοιχείο της ενεργειακής, αμυντικής και οικονομικής ασφάλειας της χώρας θα δοκιμαστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κάρολος ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα απαντήσει «με δύναμη», επιδιώκοντας παράλληλα να δημιουργήσει «μια χώρα δίκαιη για όλους». Όπως είπε, οι υπουργοί θα λάβουν αποφάσεις που θα προστατεύουν μακροπρόθεσμα την ενεργειακή, αμυντική και οικονομική ασφάλεια της Βρετανίας, υπερασπιζόμενοι παράλληλα τις βρετανικές αξίες «της ευπρέπειας, της ανεκτικότητας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα».