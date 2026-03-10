Βρετανία: Ο υπουργός Άμυνας ενημέρωσε το κοινοβούλιο για την ενίσχυση βρετανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και Κύπρο

Την ώρα που ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι παρουσίασε χθες (09.03.2026) στο βρετανικό κοινοβούλιο τις ενέργειες που έχει κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο για να ενισχύσει τις στρατιωτικές του δυνάμεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στην Κύπρο, αφού τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης προέβαλαν την επίσκεψη Μακρόν στο νησί και την θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Μάλιστα η Daily Mail, στην φωτογραφία του εναγκαλισμού των δύο ηγετών, έγραφε στην λεζάντα της «η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Στάρμερ».

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ χθες (09.03.2026) επισκέφτηκε ένα κοινοτικό κέντρο στο Λονδίνο ενώ ο υπουργός του, εντός του κοινοβουλίου, προσπαθώντας «να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά», έκανε μια λεπτομερή παρουσίαση της ανάπτυξης των επιπλέον βρετανικών στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή και στην Κύπρο.

Έτσι μεταξύ άλλων είπε πως ήδη έχουν σταλεί τέσσερα επιπλέον μαχητικά Typhoon, τρία ελικόπτερα Wildcat, ένα ελικόπτερο Merlin, ενώ το αντιτορπιλικό HMS Dragon, όπως επεσήμανε, αναμένεται να αποπλεύσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Βρετανός υπουργός Τζον Χίλι ανέφερε επίσης ότι η βρετανική αεροπορία έχει ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 230 ώρες πτήσεων, την ώρα που οκτώ μαχητικά αεροσκάφη επιχειρούν από το Κατάρ, στο πλαίσιο κοινής βρετανο-καταριανής μοίρας.

Όπως δήλωσε, από τον Ιανουάριο οι βάσεις στην Κύπρο έχουν ενισχυθεί με 400 άτομα. Πρόκειται κυρίως για ομάδα αντιαεροπορικής άμυνας όπως σημείωσε ο κ. Χίλι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που έπληξε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, προερχόταν πιθανόν από τον Λίβανο ή το Ιράκ. Τα συντρίμμια του drone, όπως είπε, αναλύονται από ειδικούς για να διαπιστωθεί η προέλευσή του.

Ο Χίλι, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα την Κύπρο, δήλωσε ότι οι βρετανικές δυνάμεις στο νησί βρίσκονται σε καθημερινή ετοιμότητα λόγω των αεροπορικών συναγερμών, ενώ επεσήμανε ότι οι στρατιωτικοί αντιμετωπίζουν άμεσα τις επιπτώσεις της κλιμακούμενης κρίσης στην περιοχή.

Παράλληλα τόνισε πως το Ιράν έχει ήδη εκτοξεύσει πάνω από 500 βαλλιστικούς και άλλους πυραύλους και περισσότερα από 2.000 drone εναντίον στόχων σε διάφορες χώρες της περιοχής. Όπως διευκρίνισε, μόνο την πρώτη ημέρα των επιθέσεων επλήγησαν δέκα χώρες, με πλήγματα τόσο σε στρατιωτικούς όσο και σε πολιτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων στο Ντουμπάι, εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και του εθνικού αεροδρομίου στο Κουβέιτ.

Τέλος, ο υπουργός ανέφερε ότι το Λονδίνο συνεχίζει τις επιχειρήσεις προστασίας και απομάκρυνσης πολιτών από την περιοχή, σημειώνοντας ότι περισσότεροι από 170.000 άνθρωποι έχουν δηλώσει παρουσία στις βρετανικές αρχές, ενώ πάνω από 37.000 Βρετανοί υπήκοοι έχουν απομακρυνθεί από την αρχή της κρίσης από την Μέση Ανατολή.