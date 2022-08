Ουρές για εμφιαλωμένο νερό σχημάτισαν οι κάτοικοι του Σάρεϊ της Αγγλίας, λόγω της χαμηλής ή ακόμα και μηδαμινής πίεσης στις βρύσες των σπιτιών, μια ημέρα μετά την επίσημη κήρυξη έκτακτης ανάγκης σε όλη τη Βρετανία, λόγω ξηρασίας.

Το πρόβλημα με την πίεση του νερού αποδόθηκε σε «τεχνικά προβλήματα» στην υδροδότηση της περιοχής και σε συνδυασμό με τη ζέστη και την ξηρασία, το πάρκινγκ Κράνλεϊ Βίλατζ Γουέι στο Σάρεϊ γνώρισε ένα… χάος από τους κατοίκους.

Όπως αναφέρει η DailyMail, στο σημείο βρέθηκε και ο συνταξιούχος αριστερός μπακ της Τσέλσι και της Αγγλίας, Γκρέιαμ λε Σωξ (Graeme Le Saux), που ζει εκεί, αλλά μέχρι να φτάσει να πάρει νερό, αυτό είχε ήδη τελειώσει.

Η εταιρεία Thames Water’s Netley Mill Water Treatment προέτρεψε όσους πάρουν νερό, να το χρησιμοποιήσουν για βασικές δραστηριότητες, όπως το να ξεδιψάσουν, να μαγειρέψουν και να πλύνουν ό,τι χρειαστούν ενώ θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στην ποσότητα που θα πάρουν.

Υπενθυμίζεται ότι ανακοινώθηκε ξηρασία και επίσημα σε οκτώ περιοχές της νότιας και κεντρικής Αγγλίας, και πολλά λιβάδια έχουν αναφλεχθεί σε αυτές τις ζώνες μετά το πιο ξηρό καλοκαίρι των τελευταίων χρόνων.

Μάλιστα, το Met Office εξέδωσε μια πορτοκαλί προειδοποίηση για τη ζέστη που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας, όπου οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου σήμερα (13.8.2022) και την Κυριακή.

Another PR stunt Jeremy. It is all about you, isn't it? Whilst people suffer, you happily support mismanaged vital infrastructure. There is no bottled water at the pick up points, they've already run out. But hey, a great opp for you to send out some meaningless tweet! https://t.co/AIUcO7gVI9