Βρετανία: Πάνω από110.000 διαδηλωτές σε ακροδεξιά πορεία στο Λονδίνο

Η μεγάλη πορεία οργανώθηκε με κάλεσμα του Τόμι Ρόμπινσον, εμβληματικής φιγούρας της βρετανικής ακροδεξιάς
Ο ακτιβιστής κατά της μετανάστευσης Τόμι Ρόμπινσον ηγείται διαδήλωσης στο κέντρο του Λονδίνου
Ο ακτιβιστής κατά της μετανάστευσης Τόμι Ρόμπινσον ηγείται διαδήλωσης στο κέντρο του Λονδίνου / REUTERS / Jaimi Joy

Οι δρόμοι του Λονδίνου πλημμύρισαν το Σάββατο (13.09.2025) από χιλιάδες διαδηλωτές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Τόμι Ρόμπινσον, μιας αμφιλεγόμενης προσωπικότητας της ακροδεξιάς στη Βρετανία.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου, περίπου 110.000 άνθρωποι έδωσαν το «παρών» στη βρετανική πρωτεύουσα, αριθμός πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τις προηγούμενες κινητοποιήσεις του Ρόμπινσον, που μέχρι τώρα συγκέντρωναν 20.000 με 30.000 συμμετέχοντες στη Βρετανία.

Ανάμεσα στις βρετανικές και αγγλικές σημαίες υψώθηκαν επίσης πανό από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ αρκετοί διαδηλωτές φορούσαν τα κόκκινα καπέλα «MAGA» που έκανε διάσημα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στα συνθήματα κυριάρχησαν τα μηνύματα κατά των μεταναστών, με πλακάτ που έγραφαν «Send them home» και «Stop the boats», ενώ δεν έλειψαν και φωνές κατά του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης στους δρόμους του Λονδίνου
Διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης στους δρόμους του Λονδίνου / REUTERS / Jaimi Joy
Διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης στους δρόμους του Λονδίνου
REUTERS / Jaimi Joy
Διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης στους δρόμους του Λονδίνου
REUTERS / Jaimi Joy
Διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης στους δρόμους του Λονδίνου
REUTERS / Jaimi Joy

Μια κινητοποίηση με διεθνείς διαστάσεις

Επισήμως, ο Ρόμπινσον χαρακτήρισε την πορεία «υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης». Ωστόσο, έρχεται μετά από ένα καλοκαίρι έντονων διαδηλώσεων κατά των μεταναστών στη Βρετανία, οι οποίες αναπαράχθηκαν και ενισχύθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον ίδιο τον ακτιβιστή.

Ο 42χρονος, με το πραγματικό όνομα Στίβεν Γιαξλεϊ-Λένον, είναι γνωστός για την εχθρική του στάση απέναντι στη μετανάστευση και το Ισλάμ. Υπήρξε επικεφαλής της ακροδεξιάς English Defence League, που πλέον έχει διαλυθεί, και έχει καταδικαστεί επανειλημμένα για διατάραξη δημόσιας τάξης αλλά και για ψευδείς ισχυρισμούς εις βάρος Σύρου πρόσφυγα.

Η πορεία συγκέντρωσε και προσωπικότητες της διεθνούς άκρας δεξιάς. Μεταξύ των συμμετεχόντων αναμένονταν ο πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον, καθώς και ο Γάλλος πολιτικός Ερίκ Ζεμούρ, πρόεδρος του κόμματος «Ανακατάληψη». Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Χ, εξέφρασε επίσης δημόσια τη στήριξή του στον Ρόμπινσον.

Η συγκέντρωση αυτή επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση του Τόμι Ρόμπινσον στα διακρατικά δίκτυα του λαϊκισμού και αναδεικνύει το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στη Βρετανία γύρω από το μεταναστευτικό και τα ζητήματα ταυτότητας.

