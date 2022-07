«Μείζον περιστατικό» κηρύχθηκαν οι πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στη Βρετανία εν μέσω καύσωνα και θερμοκρασιών που «σπάνε» ρεκόρ σε Βρετανία και Ευρώπη, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα για να κατασβήσει πολλές πυρκαγιές μέσα και γύρω από την πόλη, την ώρα που ο υδράργυρος πλησιάζει ή ακόμα και ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου σε όλη τη Βρετανία, «σπάζοντας» όλα τα ρεκόρ.

«Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των κοινοτήτων μας, αλλά η κήρυξη ενός μείζονος περιστατικού μας επιτρέπει να επικεντρώσουμε τους πόρους μας», ανέφερε η υπηρεσία.

«Αυτό είναι κρίσιμης σημασίας: Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου βρίσκεται υπό τεράστια πίεση. Παρακαλώ μείνετε ασφαλείς», είπε ο Καν στο Twitter, αναφερόμενος στην πυροσβεστική.

A major incident has been declared in London after a "huge surge" in fires across the capital on the UK's hottest-ever day



Stay updated on everything weather here 👉 https://t.co/tZQg6n04ME



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/t52m5J6IH6