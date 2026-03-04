Κόσμος

Βρετανία: Συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες όπου οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν όπως και σε άλλες διευθύνσεις στο Λονδίνο, την Ουαλία και την Σκωτία, αναφέρει η αστυνομία
Η βρετανική αστυνομία / AP

Η αστυνομία στη Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα (04.03.2026) ότι προχώρησε σε τρεις συλλήψεις ανδρών ως υπόπτους για κατασκοπεία, συνδρομή ξένης μυστικής υπηρεσίας και ότι τα αδικήματα τους σχετίζονται με την Κίνα.

Αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Βρετανίας, συνέλαβαν έναν 39χρονο άνδρα στο Λονδίνο , όπως επίσης και έναν 68χρονο και ένας 43χρονο στην Ουαλία. Και οι τρεις τους τέθηκαν υπό κράτηση για κατασκοπεία.

Οι συλλήψεις έγιναν βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφαλείας που ψηφίστηκε το 2023 και οποίος δίνει το δικαίωμα στους εισαγγελείς να παραπέμπουν σε δίκη τους υπόπτους για κατασκοπεία σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο περιστάσεων.

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες όπου οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν όπως και σε άλλες διευθύνσεις στο Λονδίνο, την Ουαλία και την Σκωτία, αναφέρει η αστυνομία.

«Ενώ πρόκειται για σοβαρά ζητήματα, δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει οποιαδήποτε επικείμενη ή άμεση απειλή για το κοινό που σχετίζεται με αυτό» αναφέρει σε δηλώσεις της η επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας του Λονδίνου, διοικητής Έλεν Φάλαγκαν.

Κόσμος
