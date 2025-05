Βρετανία: Συνελήφθη και τρίτος ύποπτος για τους εμπρησμούς στις ιδιοκτησίες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Ένας τρίτος ύποπτος συνελήφθη τη Δευτέρα (18.05.2025) στο πλαίσιο των ερευνών για τους εμπρησμούς σε ιδιοκτησίες του Πρωθυπουργού της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε η αστυνομία του Λονδίνου.

Ο 34χρονος ύποπτος συνελήφθη το πρωί στη συνοικία Τσέλσι του Λονδίνου σε σχέση με την επίθεση σε ακίνητα του Βρετανού Πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με τις αρχές του Λονδίνου.

Στις 15 Μαΐου ασκήθηκε δίωξη σε έναν 21χρονο Ουκρανό για τρεις εμπρησμούς «με σκοπό να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή άλλων».

Ο νεαρός Ρομάν Λαβρίνοβιτς συνελήφθη στις 13 Μαΐου και πιστεύεται ότι τη νύχτα της 11ης προς τη 12η του μηνός έβαλε φωτιά στην πρώην κατοικία του Κιρ Στάρμερ στη συνοικία Κέντις Τάουν, στο βόρειο Λονδίνο. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του σπιτιού.

Ο Στάρμερ δεν ζει πια σε αυτό το σπίτι, αφού έχει εγκατασταθεί στην Ντάουνινγκ Στριτ από τον Ιούλιο του 2024, όμως παραμένει ιδιοκτήτης του.

Ο Ουκρανός κατηγορείται για άλλους δύο εμπρησμούς: Ενός αυτοκινήτου στις 8 Μαΐου, επίσης στο Κέντις Τάουν και ενός άλλου οχήματος στην είσοδο ενός σπιτιού στη συνοικία Άιλινγκτον.

