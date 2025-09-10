Βρετανία: Θύμα βιασμού συνελήφθη γιατί αναζητούσε τον δράστη που γνώρισε στο Tinder – Είχε προσποιηθεί τον θάνατο του

Μία κοπέλα στην Βρετανία έζησε έναν ζωντανό εφιάλτη όταν ο άνδρας με τον οποίο είχε κλείσει ραντεβού από το Tinder της επιτέθηκε και την βίασε μόλις μετά από 15 λεπτά αφού συναντήθηκαν. Το χειρότερο όμως είναι ότι εδώ και δύο χρόνια ο δράστης αγνοούταν, αφού προσποιήθηκε ότι αυτοκτόνησε, ενώ στην πραγματικότητα είχε ξεφύγει στην Ισπανία. Το άτομο που είχε συλληφθεί μάλιστα ήταν η κοπέλα που προσπαθούσε να τον εντοπίσει, μέχρι βέβαια αυτός να βρεθεί, να συλληφθεί και να φτάσει στο τέλος του αυτός ο εφιάλτης.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η κοπέλα που ήθελε να διατηρήσει την ανωνυμία της, έδωσε πρόσφατα μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο Sky news της Βρετανίας, όπου μας δίνει πληροφορίες για την φρίκη που πέρασε και συνεχίζει να τη επηρεάζει μέχρι και σήμερα. Η ίδια μάλιστα όπως τόνισε ήρθε «πρόσωπο με πρόσωπο με το κακό», περιγράφοντας τον βιαστή της που γνώρισε από το Tinder, τον James Clacher, ως «τέρας».

Το χρονικό του βιασμού

Ο Clacher βίασε την Elle στο σπίτι της στο Troon, South Ayrshire, στις 24 Αυγούστου 2019.

Η κοπέλα είπε ότι λίγα λεπτά αφότου του είπε να «καθίσει άνετα» ενώ εκείνη τελείωνε να ετοιμάζεται για τη βραδινή τους έξοδο, την έσπρωξε στον τοίχο και την κακοποίησε βάναυσα.

Στη συνέχεια, την κακοποίησε περαιτέρω αφού την έσπρωξε προς το πάνω μέρος του σπιτιού, ενώ εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση «σοκ».

«Δεν ξέρω καν τι περνούσε από το μυαλό μου – όλα απλά εξαφανίστηκαν. Θυμάμαι μόνο ότι έτρεμα και έκλαιγα και έλεγα: «Δεν θέλω να το κάνω αυτό και δεν μου αρέσει. Και αυτός απλά με αγνόησε» είπε η ίδια.

Εκείνη μίλησε στην αστυνομία μετά την επίθεση, αλλά δεν υπέβαλε επίσημη καταγγελία μέχρι που ανακάλυψε ότι εκείνος είχε βιάσει μια δεύτερη γυναίκα που είχε γνωρίσει μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Bumble στη Γλασκόβη το 2020. Η Elle είπε ότι αναγκάστηκε να αποδεχτεί ότι ο Clacher ήταν ένα «τέρας» που «επέλεγε να βλάπτει τις γυναίκες».

«Ω, είναι ένας απόλυτος δαίμονας. Είναι ένα τέρας. Εκείνη την ημέρα ήρθα πρόσωπο με πρόσωπο με το κακό, αλλά μου πήρε πολύ χρόνο να το συνειδητοποιήσω. Μόνο όταν έμαθα ότι το είχε κάνει και σε κάποια άλλη, έπρεπε πραγματικά να το αντιμετωπίσω».

Η σύλληψη του θύματος

Τον Μάιο του 2022, ενώ περίμενε να δικαστεί, ο βιαστής σκηνοθέτησε τον θάνατό του και έφυγε από τη Σκωτία στην Ισπανία σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη δικαιοσύνη.

Πέντε μήνες αργότερα, η κοπέλα συνελήφθη στο σπίτι της οικογένειάς της από αστυνομικούς γιατί κατηγορούταν ότι παρενοχλούσε την οικογένεια του βιαστή της.

Η ίδια κρατήθηκε υπό κράτηση για αρκετές ώρες και εμφανίστηκε στο δικαστήριο τον επόμενο μήνα, κατηγορούμενη για παρενόχληση της οικογένειας του Clacher.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του Clacher στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γλασκόβης, οι ένορκοι άκουσαν πώς η Elle είχε δημοσιεύσει μηνύματα στο Facebook και είχε επικοινωνήσει με την οικογένεια και τους φίλους του, κατηγορώντας τον ότι ήταν «βιαστής» και αυτούς ότι «υποστήριζαν έναν βιαστή».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μηνύματα χρονολογούνται από τον Νοέμβριο του 2020, πριν από την εξαφάνισή του.

Όταν ρωτήθηκε από το Sky News αν παρενοχλούσε την οικογένεια του Clacher, η κοπέλα αρνήθηκε την κατηγορία, λέγοντας ότι ήταν «απολύτως απελπισμένη» για δικαιοσύνη. «Προσπαθούσα να βρω πού ήταν ο βιαστής μου» είπε η ίδια.

«Προσπαθούσα να βρω πού ήταν, και έτσι επικοινωνούσα με οποιονδήποτε πίστευα ότι μπορεί να είχε κάποια πληροφορία για το πού θα μπορούσε να βρίσκεται».

Η εξαφάνιση και σύλληψη του δράστη

Ο Clacher εξαφανίστηκε ενώ αντιμετώπιζε τις δύο κατηγορίες για βιασμό. Εξαφανίστηκε την ημέρα που επρόκειτο να ανακριθεί από την αστυνομία για δύο νέες ιστορικές κατηγορίες σεξουαλικών αδικημάτων.

Αφήνοντας το αυτοκίνητο του στο πάρκινγκ και την περιοχή πικνίκ του Loch Long στο Argyll and Bute, άφησε ένα σημείωμα αυτοκτονίας στο οποίο υπονοούσε ότι σκόπευε να αυτοκτονήσει. Σχετικά με την ψεύτικη αυτοκτονία του, το θύμα είπε ότι «Δεν πίστεψα καθόλου ότι ήταν νεκρός».

Τον Νοέμβριο του 2023, το Sky News έλαβε μια πληροφορία από έναν αναγνώστη σε απάντηση σε έκκληση της Αστυνομίας της Σκωτίας για την αναζήτηση του Clacher.

Με την πληροφορία αυτή η αστυνομία εντόπισε τη θέση του στην πόλη Nerja της νότιας Ισπανίας, συγκεκριμένα στο γυμναστήριο Time Sport που συχνάζει.

Έξι μήνες αργότερα, και σχεδόν δύο χρόνια μετά την ημέρα που εξαφανίστηκε, ο Clacher συνελήφθη από την Ισπανική Πολιτική Φρουρά ενώ γυμναζόταν σε μια παραλία στην πόλη Costa del Sol.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της πτήσης έκδοσής του προς τη Σκωτία, είπε σε έναν αστυνομικό ότι «επιβίωσε τρώγοντας μούρα και πίνοντας νερό από λακκούβες» στην ύπαιθρο, κατά τη διάρκεια της αρχικής του φυγής.

Αφότου έμαθε τα νέα για την σύλληψη του η κοπέλα είπε ότι «Ήταν μια τεράστια ανακούφιση, γιατί τα δύο χρόνια που ήταν αγνοούμενος το μόνο που σκεφτόμουν ήταν: «Ποιον άλλο έχει βλάψει; Αυτό ήταν ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα για μένα να τον βρω».

Ο Clacher αναμένεται να καταδικαστεί τον επόμενο μήνα.