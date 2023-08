Σε πολεμικό πεδίο μετατράπηκε σήμερα (10.8.2023) η καρδιά της πρωτεύουσας τηςΒΡΕΤΑΝΙΑ Βρετανίας, Λονδίνο, μετά από μήνυμα στο TikTok, το οποίο προσκαλούσε τον κόσμο να πάει στο μεγάλο κατάστημα αθλητικών ειδών «rob JD Sports» και να κάνει μαζικό πλιάτσικο.

Εκατοντάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο μήνυμα – πρόσκληση για πλιάτσικο στο βρετανικό κατάστημα που έγινε πέρα από το TikTok και μέσω του Snapchat. Έτσι πήγαν στην Όξφορντ Στριτ του Λονδίνου, όπου βρίσκεται «rob JD Sports» για να κάνουν λεηλασία.

Το μήνυμα καλούσε τους ανθρώπους να φορούν μπαλακλάβα και γάντια. «Μην έρθετε αν δεν μπορείτε να τρέξετε», έγραφε.

Η βρετανική αστυνομία που είχε ειδοποιηθεί για το πλιάτσικο, έκανε επέμβαση και φυσικά στην περιοχή έγινε χαμός.

Συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ αστυνομικών και νεαρών.

Police clashed with young people on Oxford Street yesterday after viral posts on TikTok and Snapchat urged them to gather to “rob JD Sports.”



At least nine people were arrested by Wednesday evening amid chaotic scenes. https://t.co/amA33paXYV pic.twitter.com/RbNFzLjDbJ