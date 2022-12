Συγκλονίζουν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το ποδοπάτημα σε είσοδο αίθουσας συναυλιών στο Λονδίνο της Βρετανίας, που είχε ως αποτέλεσμα το τραυματισμό οχτώ ατόμων, οι 4 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία κλήθηκε στις 21:35 (τοπική ώρα, 23:35 ώρα Ελλάδας) έπειτα από αναφορές σύμφωνα με τις οποίες «μεγάλος αριθμός ανθρώπων προσπαθούσε να παραβιάσει την είσοδο» της αίθουσας συναυλιών O2 Academy στη συνοικία Μπρίξτον του Λονδίνου. Οκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, τέσσερις από τους οποίους παραμένουν σε «κρίσιμη» κατάσταση, διευκρίνισε η Σκότλαντ Γιάρντ.

Μόλις έφθασαν επιτόπου, οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας βρήκαν μεγάλο αριθμό ανθρώπων με τραύματα που αποδίδονται στο ποδοπάτημα. Οι διασώστες περιέθαλψαν επιτόπου δύο ανθρώπους που ήταν πιο ελαφρά τραυματισμένοι.

«Άρχισε κατεπείγουσα έρευνα», πρόσθεσε η αστυνομία και κλοιός ασφαλείας δημιουργήθηκε γύρω από την αίθουσα, στην οποία γινόταν χθες το βράδυ συναυλία του νιγηριανού τραγουδιστή της αφρομπίτ Ασάκε.

Asake concert Brixton 15th… can you imagine my first concert and it turns out like this pic.twitter.com/4wWKgvZ5Zm

Η έρευνα συνεχίζεται επιτόπου, ανακοίνωσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμιά σύλληψη.

Σύμφωνα με την ταμπλόιντ Daily Mirror, η συναυλία ακυρώθηκε υπό τις αποδοκιμασίες των θεατών, με τους οργανωτές να ανακοινώνουν από σκηνής: «3.000 άνθρωποι παραβίασαν τις πόρτες απ’ έξω και για λόγους ασφαλείας πρέπει να βάλουμε τέλος στο θέαμα».

«Ακούστε, για την ασφάλειά σας, για την ασφάλειά σας, ακούστε, σας παρακαλώ. Για τη δική σας ασφάλεια, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Υπάρχουν άνθρωποι που παραβίασαν τις πόρτες. Μπήκαν μέσα και η ασφάλεια προσπαθεί να το αντιμετωπίσει», επανέλαβε η ομάδα των οργανωτών, η οποία δυσκολευόταν να ακουστεί, αναφέρει η εφημερίδα.

Χαρακτηρίζοντας τα γεγονότα «εξαιρετικά συνταρακτικά», ο διοικητής της αστυνομίας του Λονδίνου Έιντ Έιντελκαν ζήτησε από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να προσέχουν τι βίντεο ανεβάζουν.

They need to close down o2 Brixton. What a myth lol #asake pic.twitter.com/5vjNzwi4pn

Πολλά απ’ αυτά δείχνουν συγκρούσεις ανάμεσα στο πλήθος και τις δυνάμεις της τάξης.

«Εκεί όπου έγινε χρήση ισχύος από τους αστυνομικούς, οι αστυνομικοί αυτοί γνωρίζουν πως θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις πράξεις τους», πρόσθεσε διευκρινίζοντας πως η αστυνομία θα χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό όλα τα υλικά που έχει στη διάθεσή της, κυρίως τις κάμερες που φέρουν οι αστυνομικοί.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε εξάλλου πως δεν χρησιμοποιήθηκε «κανένας αστυνομικός σκύλος».

Eight people have been taken to hospital, with four in a critical condition, after a crush during a concert in south London.



Mark Lobel is at Brixton Academy for #BBCBreakfast where Asake was performing https://t.co/FzNYlMrrw1 pic.twitter.com/nfcySMxEyQ