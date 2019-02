Βρήκαν πτώμα στο αεροπλάνο όπου επέβαινε ο Εμιλιάνο Σάλα – Πλάνα σοκ από το βυθό

Εικόνες που σοκάρουν κατέγραψαν δύτες στο βυθό της θάλασσας, όπου βρέθηκε το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε ο ποδοσφαιριστής της Κάρντιφ, Εμιλιάνο Σάλα. Το αεροσκάφος του γνωστού ποδοσφαιριστή συνεντρίβη πριν από μερικές μέρες στη Μάγχη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το πτώμα που έχει εγκλωβιστεί στο αεροπλάνο ανήκει στον Εμιλιάνο Σάλα ή στον πιλότο Ντέιβιντ Ίμποτσον. Οι δυο τους ήταν οι μοναδικοί επιβάτες του μοιραίου αεροπλάνου.

Τη σοκαριστική εικόνα από το βυθό της θάλασσας, όπου βρέθηκαν τα συντρίμμια έδωσε στη δημοσιότητα η Υπηρεσία που έχει αναλάβει τις έρευνες. Δεν ήταν δυνατόν να διευκρινιστεί σε ποιον ανήκει το πτώμα. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, οι επόμενες κινήσεις των δυτών εξετάζονται και σε συνεργασία με τις οικογένειες του Αργεντινού άσου και του πιλότου του αεροσκάφους.

Air accident investigators say body visible in wreckage of plane that went missing carrying Emiliano Sala & pilot David Ibbotson.

