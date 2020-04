Η είδηση πως ο Μπόρις Τζόνσον νοσηλεύεται με κορονοϊό στην Εντατική έχει σοκάρει τους πάντες. Φίλοι κι όχι μόνο έσπευσαν να του στείλουν τις ευχές για περαστικά.

Από τους πρώτους που έστειλαν τις ευχές τους στον Μπόρις Τζόνσον ήταν η προκάτοχός του, Τερέζα Μέι. Εκείνη που τον έκανε υπουργό Εξωτερικών για να τον δει λίγους μήνες μετά να την εγκαταλείπει, έως ότου να τη… ρίξει και να της πάρει τη θέση.

«Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου βρίσκονται με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και την οικογένειά του καθώς συνεχίζει να λαμβάνει φροντίδα στο νοσοκομείο. Αυτός ο φρικτός ιός δεν κάνει διακρίσεις. Όλοι μπορεί να μολυνθούν. Όλοι μπορεί να τον μεταδώσουν», έγραψε σε tweet της η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι, καλώντας τους Βρετανούς να μείνουν σπίτι.

My thoughts and prayers are with @BorisJohnson and his family as he continues to receive treatment in hospital.



This horrific virus does not discriminate. Anyone can get it. Anyone can spread it. Please #StayHomeSaveLives — Theresa May (@theresa_may) April 6, 2020

«Στέλνω όλη τη στήριξή μου στον Μπόρις Τζόνσον, την οικογένειά του και τον βρετανικό λαό αυτή τη δύσκολη στιγμή. Του εύχομαι γρήγορη ανάρρωση αυτή τη στιγμή της δοκιμασίας» έγραψε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

I send all my support to Boris Johnson, to his family and to the British people at this difficult moment. I wish him a speedy recovery at this testing time. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2020

Τις ευχές της για «άμεση και πλήρη ανάρρωση» εξέφρασε στον Μπόρις Τζόνσον και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Οι σκέψεις μου με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και την οικογένειά του απόψε. Του εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση», έγραψε στο Twitter.

My thoughts are with Prime Minister @BorisJohnson and his family this evening. I wish him a speedy and full recovery. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 6, 2020

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους εξέφρασε, επίσης, τις «εγκάρδιες ευχές του» για ταχεία ανάρρωση στον Μπόρις Τζόνσον. «Σκέφτομαι τον φίλο μου Μπόρις Τζόνσον απόψε και του στέλνω τις δικές μου εγκάρδιες ευχές και αυτές του ΠΟΥ καθώς μάχεται με τον κορονοϊό», ανέφερε ο επικεφαλής του Οργανισμού. Πρόσθεσε πως είναι σίγουρος ότι το εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας και το αφοσιωμένο προσωπικό του θα προσφέρουν εξαίρετη φροντίδα στον επικεφαλής της κυβέρνησης.

I am thinking of my friend @BorisJohnson tonight, and sending my and @WHO's heartfelt good wishes as he battles the #coronavirus. I know the @NHSuk and its dedicated 🇬🇧 #healthworkers will be looking after you. #COVID19 https://t.co/BwLl1nChVO — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 6, 2020

«Κράτα γερά πρωθυπουργέ Μπόρις Τζόνσον! Ελπίζω να σε δω σύντομα εκτός νοσοκομείου και σε εξαιρετική κατάσταση σύντομα» έγραψε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Hang in there, Prime Minister @BorisJohnson! Hope to see you out of hospital and in perfect health very soon. — Narendra Modi (@narendramodi) April 6, 2020

«Στέλνω τις καλύτερες ευχές μου στον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον για γρήγορη ανάρρωση. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να σε δω ξανά στο Νο10 (σ.σ. Ντάουνινγκ Στριτ) σύντομα» έγραψε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Sending my best wishes to Prime Minister @BorisJohnson for a full and speedy recovery. My thoughts are with you and your family right now. Hope to see you back at Number 10 soon. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 6, 2020

«Στον αγαπητό μου φίλο Μπόρις Τζόνσον, οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με σένα και την οικογένειά σου καθώς παλεύεις να γίνεις καλά. Ο λαός της Ιαπωνίας στέκεται δίπλα στον βρετανικό λαό αυτή τη δύσκολη στιγμή» τόνισε από την πλευρά του πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε.