Κόσμος

Στους δρόμους και οι Γάλλοι αγρότες: Ψεκάζουν με κοπριά κυβερνητικά κτίρια και κλείνουν δρόμους με τρακτέρ και σανό

Οι Γάλλοι αγρότες διαμαρτύρονται για τη σφαγή κοπαδιών που έχουν χτυπηθεί από την λεγόμενη οζώδη δερματίτιδα
Γάλλοι αγρότες ψεκάζουν με κοπριά κτίρια
Γάλλοι αγρότες ψεκάζουν με κοπριά κτίρια

Στους δρόμους έχουν βρει και οι αγρότες στη Γαλλία με τις κινητοποιήσεις τους να κλιμακώνονται κλείνοντας δρόμους και πολιορκώντας κυβερνητικά κτίρια.

Οι αγρότες στη Γαλλία αποφάσισαν δυναμικές κινητοποιήσεις, καθώς ψέκασαν με κοπριά κυβερνητικά κτίρια και περιπολικά, ενώ έστησαν και οδοφράγματα με σανό στους δρόμους.

Οι Γάλλοι αγρότες διαμαρτύρονται για τη σφαγή κοπαδιών βοοειδών που έχουν πληγεί από την λεγόμενη οζώδη δερματίτιδα (LSD).

Πρόκειται για μια μεταδοτική ασθένεια των βοοειδών που εξαπλώνεται κυρίως με τσιμπήματα μυγών. Τα συμπτώματα είναι πυρετός, βλεννογόνοι εκκρίσεις και οζίδια στο δέρμα.

Αν και κυρίως δεν είναι θανατηφόρο, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή γάλακτος και οι αγελάδες δεν μπορούν να πωληθούν.

Η ασθένεια έφτασε στην Ευρώπη από την Αφρική πριν από περίπου δέκα χρόνια. Το πρώτο ξέσπασμα στη Γαλλία σημειώθηκε στις Άλπεις τον Ιούνιο.

 

Μετά την εμφάνιση μιας πρώτης εστίας τον Ιούνιο στη Γαλλία, η στρατηγική του κράτους για την αντιμετώπιση της οζώδους δερματίτιδας προβλέπει τη θανάτωση όλων των ζώων των μονάδων στις οποίες υπάρχει κρούσμα, περιορισμούς στη μετακίνηση των κοπαδιών και «κατεπείγοντα εμβολιασμό» των βοοειδών σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων γύρω από τη ζώνη, αλλά όχι γενικευμένο σε εθνικό επίπεδο.

Η απόφαση να σφαγιαζονται ολόκληρα κοπάδια όταν έχει μολυνθεί έστω και ένα ζώο έχει φέρει την έντονη αντίθεση των αγροτών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
213
165
162
82
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Bloomberg: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέo γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αν ο Πούτιν απορρίψει συμφωνία για την Ουκρανία
Οι ΗΠΑ εξετάζουν επιλογές όπως τη στοχοποίηση δεξαμενοπλοίων που μεταφέρουν το πετρέλαιο της Μόσχας - «Τυχόν κυρώσεις θα βλάψουν τις προσπάθειες να διορθωθούν οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας», απαντά η ρωσική προεδρία
Δεξαμενόπλοιο
Newsit logo
Newsit logo