Στους δρόμους και οι Γάλλοι αγρότες: Ψεκάζουν με κοπριά κυβερνητικά κτίρια και κλείνουν δρόμους με τρακτέρ και σανό

Στους δρόμους έχουν βρει και οι αγρότες στη Γαλλία με τις κινητοποιήσεις τους να κλιμακώνονται κλείνοντας δρόμους και πολιορκώντας κυβερνητικά κτίρια.

Οι αγρότες στη Γαλλία αποφάσισαν δυναμικές κινητοποιήσεις, καθώς ψέκασαν με κοπριά κυβερνητικά κτίρια και περιπολικά, ενώ έστησαν και οδοφράγματα με σανό στους δρόμους.

Οι Γάλλοι αγρότες διαμαρτύρονται για τη σφαγή κοπαδιών βοοειδών που έχουν πληγεί από την λεγόμενη οζώδη δερματίτιδα (LSD).

Πρόκειται για μια μεταδοτική ασθένεια των βοοειδών που εξαπλώνεται κυρίως με τσιμπήματα μυγών. Τα συμπτώματα είναι πυρετός, βλεννογόνοι εκκρίσεις και οζίδια στο δέρμα.

Αν και κυρίως δεν είναι θανατηφόρο, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή γάλακτος και οι αγελάδες δεν μπορούν να πωληθούν.

Η ασθένεια έφτασε στην Ευρώπη από την Αφρική πριν από περίπου δέκα χρόνια. Το πρώτο ξέσπασμα στη Γαλλία σημειώθηκε στις Άλπεις τον Ιούνιο.

Μετά την εμφάνιση μιας πρώτης εστίας τον Ιούνιο στη Γαλλία, η στρατηγική του κράτους για την αντιμετώπιση της οζώδους δερματίτιδας προβλέπει τη θανάτωση όλων των ζώων των μονάδων στις οποίες υπάρχει κρούσμα, περιορισμούς στη μετακίνηση των κοπαδιών και «κατεπείγοντα εμβολιασμό» των βοοειδών σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων γύρω από τη ζώνη, αλλά όχι γενικευμένο σε εθνικό επίπεδο.

Η απόφαση να σφαγιαζονται ολόκληρα κοπάδια όταν έχει μολυνθεί έστω και ένα ζώο έχει φέρει την έντονη αντίθεση των αγροτών.