Βρυξέλλες: Άνοιξαν οι δρόμοι προς το αεροδρόμιο μετά τη διαρροή αερίου σε εργοτάξιο οδοποιίας

Νωρίτερα η πρόσβαση στο αεροδρόμιο γινόταν μόνο με τρένο
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Το αεροδρόμιο Βρυξελλών στο Ζάβεντεμ / AP Photo / Mark Carlson
Μετά από περίπου 1,5 ώρα άνοιξαν οι δρόμοι προς το αεροδρόμιο των Βρυξελλών που είχαν κλείσει από τις 09:30 το πρωί (12.05.2026) λόγω διαρροής αερίου που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών οδοποιίας.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών με νεότερη ανακοίνωση ενημερώνει ότι η πρόσβαση στο αεροδρόμιο του Ζάβεντεμ είναι πλέον εφικτή και με το αυτοκίνητο και ζητάει συγγνώμη για την αναστάτωση. 

Νωρίτερα, η πρόσβαση στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών στο Ζάβεντεμ μέσω του αυτοκινητοδρόμου A201 έχει διακοπεί πλήρως και στις δύο κατευθύνσεις, εξαιτίας διαρροής αερίου σε εργοτάξιο οδοποιίας.

Η πρόσβαση στο αεροδρόμιο γινόταν μόνο με τρένο. 

