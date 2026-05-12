Βρυξέλλες: Άνοιξαν οι δρόμοι προς το αεροδρόμιο μετά τη διαρροή αερίου σε εργοτάξιο οδοποιίας

Μετά από περίπου 1,5 ώρα άνοιξαν οι δρόμοι προς το αεροδρόμιο των Βρυξελλών που είχαν κλείσει από τις 09:30 το πρωί (12.05.2026) λόγω διαρροής αερίου που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών οδοποιίας.
Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών με νεότερη ανακοίνωση ενημερώνει ότι η πρόσβαση στο αεροδρόμιο του Ζάβεντεμ είναι πλέον εφικτή και με το αυτοκίνητο και ζητάει συγγνώμη για την αναστάτωση.
Νωρίτερα, η πρόσβαση στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών στο Ζάβεντεμ μέσω του αυτοκινητοδρόμου A201 έχει διακοπεί πλήρως και στις δύο κατευθύνσεις, εξαιτίας διαρροής αερίου σε εργοτάξιο οδοποιίας.
Update: #BrusselsAirport is once again accessible by car following earlier access road closures due to a gas leak. The situation has been resolved. Thank you for your patience and understanding throughout the disruption.— Brussels Airport (@BrusselsAirport) May 12, 2026
Η πρόσβαση στο αεροδρόμιο γινόταν μόνο με τρένο.
Due to a gas leak during road works, access roads to #BrusselsAirport are currently closed. The airport can only be reached by train at this time. More updates to follow.— Brussels Airport (@BrusselsAirport) May 12, 2026
