Μεγάλη ζημιά προκάλεσε ένας Ιρλανδός σε ένα άγαλμα στις Βρυξέλλες, έξω από το κτίριο του παλιού Χρηματιστηρίου.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, το συγκεκριμένο άγαλμα στις Βρυξέλλες ονομάζεται «Το χέρι με τον πυρσό», και η ζημιά έγινε την Κυριακή (10.09.2023).

Μάλιστα έγινε μόλις μια μέρα μετά την το άνοιγμα εκ νέου του νεοκλασικού κτηρίου «La Bourse» που ανακαινιζόταν 3 χρόνια, και στην ανακαίνιση περιλαμβανόταν και η αποκατάσταση του συγκεκριμένου αγάλματος, η οποία κόστιζε 17.500 ευρώ. Συνολικά η ανακαίνιση του κτηρίου κόστισε 90 εκατομμύρια ευρώ.

Η ζημιά στο άγαλμα καταγράφηκε και σε βίντεο, το οποίο δείχνει τον «έξυπνο» Ιρλανδό να είναι μεθυσμένος και να σκαρφαλώνει στο άγαλμα, το οποίο απεικονίζει ένα λιοντάρι και δίπλα του έναν άνδρα με πυρσό.

Κατεβαίνοντας πιάστηκε από ένα σημείο του αγάλματος, και το άγαλμα έγινε… χέρι χωρίς πυρσό, αφού αυτός αποκολλήθηκε, όπως και μέρος της ανδρικής φιγούρας.

Ο τουρίστας συνελήφθη και θα εικάζεται ότι θα του ζητηθεί αποζημίωση πολλών χιλιάδων ευρώ.

A young Irishman has been arrested in Brussels, Belgium, after he climbed on to a recently renovated statue outside the stock exchange on Sunday and caused part of it to fall off, according to local media. Report here: https://t.co/dyx9mL0EDO pic.twitter.com/nalE6cGMjc