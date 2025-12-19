Βρυξέλλες: Μαζεύουν πατάτες από τον δρόμο μετά τις αγροτικές διαμαρτυρίες

Κατοίκοι στις Βρυξέλλες μαζεύουν πατάτες από τους δρόμους σε μια ασυνήθιστη εικόνα που προέκυψε από τις χθεσινές σοβαρές κινητοποιήσεις των αγροτών στην πρωτεύουσα του Βελγίου.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο, οι πατάτες – που έριξαν στο δρόμο οι αγρότες κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων τους – έχουν δημιουργήσει ένα μικρό βουνό στο πλάι του δρόμου στις Βρυξέλλες, ενώ περαστικοί, κρατώντας τσάντες και σακούλες, τις μαζεύουν προσεκτικά από το οδόστρωμα.

Des habitants viennent ramasser des patates sur le bord des routes à #Bruxelles après que des #agriculteurs ont déversé des bennes.#Brussels #Brussel pic.twitter.com/Ukartwc7WB — Luc Auffret (@LucAuffret) December 18, 2025

Χιλιάδες αγρότες από διαφορετικές χώρες της ΕΕ συγκεντρώθηκαν χθες (18.12.2025) στις Βρυξέλλες εν μέσω της Συνόδου των ΕΕ, με τα τρακτέρ τους να μπλοκάρουν κεντρικούς δρόμους και πλατείες. Η οργή τους στράφηκε κατά των πολιτικών που, όπως λένε, απειλούν την επιβίωση της ευρωπαϊκής αγροτικής παραγωγής – ιδιαίτερα ενόψει της επικείμενης εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–Mercosur με χώρες της Νότιας Αμερικής, την οποία θεωρούν ότι θα φέρει ανταγωνισμό από φτηνά εισαγόμενα προϊόντα και βάρος στα αγροτικά εισοδήματα.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ορισμένοι αγρότες άρχισαν να πετούν πατάτες και αυγά κατά των αστυνομικών δυνάμεων, να ανάβουν φωτιές με λάστιχα και να συγκρούονται με τις αρχές, που απάντησαν με δακρυγόνα και ρίψη νερού για να απομακρύνουν τους διαδηλωτές.

Oι δρόμοι γύρω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετατράπηκαν σε πεδίο έντασης, με τα επεισόδια να καταγράφονται σε εικόνες από όλο τον κόσμο.