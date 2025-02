Βρυξέλλες: Πυροβολισμοί στο σταθμό του μετρό Clemenceau – Ψάχνουν στα τούνελ τους ενόπλους, βίντεο – ντοκουμέντο

Αναστάτωση επικράτησε στο μετρό των Βρυξελλών το πρωί της Τετάρτης (05.02.2025), μετά από πυροβολισμούς κοντά στο σταθμό Clemenceau στο Άντερλεχτ με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πυροβολισμοί με καλάσνικοφ σημειώθηκαν μεταξύ δύο ατόμων και οι ύποπτοι τράπηκαν σε φυγή προς τον σταθμό του μετρό και «μάλλον βρίσκονται ακόμα στη σήραγγα μεταξύ των σταθμών Clemenceau και Midi», ενώ δεν υπάρχουν τραυματίες.

Οι σταθμοί του μετρό Midi και Clémenceau εκκενώθηκαν. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πόσοι είναι οι δράστες αλλά οι πληροφορίες μιλούν για τουλάχιστον δύο άτομα οπλισμένα, σύμφωνα με τα βελγικά μέσα. To περιστατικό συνδέεται πιθανότατα με ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά.

Έχει συσταθεί μονάδα κρίσης και ειδικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Κατόπιν αστυνομικής εντολής διακόπηκε η κυκλοφορία στις γραμμές 2 και 6 του μετρό μεταξύ Porte de Hal και Gare de l’Ouest, καθώς και στις γραμμές 4 και 10 του τραμ μεταξύ Berkendael και Lemonnier.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και φέρεται να προέρχονται από το κλειστό κύκλωμα καμερών ασφαλείας δείχνουν δύο κουκουλοφόρους έξω από τον σταθμό του μετρό στις Βρυξέλλες να κρατούν όπλα που μοιάζουν με καλάσνικοφ ενώ φαίνονται λάμψεις από πυροβολισμούς.

