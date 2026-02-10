Wall Street Journal: Κατάσχεση τάνκερ που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο εξετάζει ο Τραμπ

Την κατάσχεση δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο συζητούν αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, ως «μέσο πίεσης» στην Τεχεράνη, αναφέρει η «Wall Street Journal».

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ συζήτησαν το ενδεχόμενο κατάσχεσης δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο, ως ένα μέσο για να ασκήσουν πίεση στην Τεχεράνη.

Όμως, σύμφωνα με την εφημερίδα «Wall Street Journal», η κυβέρνηση Τραμπ φοβάται τα αντίποινα και τις επιπτώσεις που θα είχε μία τέτοια κίνηση στις παγκόσμιες πετρελαιαγορές.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτήν την πληροφορία.