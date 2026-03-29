Washington Post: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις εβδομάδων στο Ιράν

Πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν τις ΗΠΑ να ξεκινούν χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με την Washington Post που επικαλείται πηγές στην αμερικανική κυβέρνηση, το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για χερσαίες επιχειρήσεις «εβδομάδων», τη στιγμή που η Ουάσιγκτον έχει αρχίσει να ενισχύει τις χερσαίες δυνάμεις της στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα είναι ευρείας κλίμακας αλλά έφοδοι σε εδάφη του Ιράν από μέλη των ειδικών δυνάμεων και άλλων, συμβατικών μονάδων των ΗΠΑ.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται στο φως την ώρα που οι δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ενισχύθηκαν με την άφιξη στην περιοχή του σκάφους USS Tripoli, που ανακοινώθηκε χθες από τον αμερικανικό στρατό.

Το ελικοπτεροφόρο-αεροπλανοφόρο (είναι σε θέση να μεταφέρει είκοσι F-35) και αποβατικό έχει τεθεί ως επικεφαλής της ομάδας κρούσης με περίπου 3.500 άνδρες του πολεμικού ναυτικού και των πεζοναυτών, σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Η άφιξη του σκάφους αυτού στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM ανακοινώθηκε με φόντο τη δήλωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο την Παρασκευή πως οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν επιτύχει τους στόχους του πολέμου στο Ιράν μέσα σε μερικές «εβδομάδες» και χωρίς να χρειαστεί η ανάπτυξη χερσαίων μονάδων επί του πεδίου.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί εδώ κι εβδομάδες επαμφοτερίζουσα στάση για το ενδεχόμενο να διατάξει χερσαίες επιχειρήσεις και αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν τις τελευταίες ημέρες πως εξετάζεται η πιθανότητα να σταλούν το προσεχές διάστημα ακόμη τουλάχιστον 10.000 στρατιωτικοί στη Μέση Ανατολή.