Washington Post: Παραιτήθηκε ο εκδότης και διευθύνων σύμβουλος της εφημερίδας Γουίλ Λιούις μετά τις μαζικές απολύσεις

Ο Τζεφ Ντ’Ονόφριο, οικονομικός διευθυντής της εφημερίδας η οποία ανήκει στον Τζεφ Μπέζος, θα αναλάβει προσωρινά καθήκοντα εκδότη και διευθύνοντος συμβούλου στην Washington Post
Washington Post
REUTERS/Ken Cedeno

Την αποχώρησή του, μετά τις μαζικές απολύσεις στην εφημερίδα ανακοίνωσε ο εκδότης και διευθύνων σύμβουλος της Washington Post Γουίλ Λιούις. 

«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, ελήφθησαν δύσκολες αποφάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί το βιώσιμο μέλλον της The Post, ώστε να μπορεί για πολλά χρόνια να δημοσιεύει υψηλής ποιότητας, μη κομματικοποιημένες ειδήσεις για εκατομμύρια πελάτες καθημερινά», έγραψε ο Λιούις σε μήνυμα που απηύθυνε προς το προσωπικό της εφημερίδας Washington Post. Το μήνυμα δημοσιοποίησε ο επικεφαλής του γραφείου της εφημερίδας στον Λευκό Οίκο, ο Ματ Βίζερ.

Ο Τζεφ Ντ’Ονόφριο, οικονομικός διευθυντής της εφημερίδας η οποία ανήκει στον Τζεφ Μπέζος, θα αναλάβει προσωρινά καθήκοντα εκδότη και διευθύνοντος συμβούλου στην Washington Post.

Ο Γουίλ Λιούις, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Dow Jones & Company και εκδότης της Wall Street Journal, είχε αναλάβει καθήκοντα εκδότη και CEO στην Washington Post το 2023, διαδεχόμενος τον Φρεντ Ράιαν ο οποίος αποχώρησε έπειτα από θητεία εννέα ετών.

