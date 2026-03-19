WP: Θρίλερ με drones πάνω από την Ουάσιγκτον – Στην στρατιωτική βάση που μένουν Ρούμπιο και Χέγκσεθ

Ανησυχία επικρατεί πάνω από στρατιωτική βάση της Ουάσινγκτον μετά την εμφάνιση drones αγνώστου προελεύσεως.

Δημοσίευμα της Washington Post αναφέρει ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι εντόπισαν drones πάνω από στρατιωτική βάση της Ουάσινγκτον όπου μένουν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ αντίστοιχα.

Όπως ανέφεραν οι αξιωματούχοι δεν έχουν προσδιορίσει από πού προέρχονταν τα drones. Ο στρατός έχει εντείνει την επιτήρηση για πιθανές απειλές, καθώς το επίπεδο συναγερμού έχει αυξηθεί, εν μέσω επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχo.

Μέσα στις τελευταίες δέκα ημέρες, εντοπίστηκαν επανειλημμένα drones πάνω από το Fort McNair κατά τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που οδήγησε σε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και σε σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για τον καθορισμό της αντίδρασης.

Το Fort McNair στεγάζει το National Defense University, καθώς και ανώτατα στελέχη του Πενταγώνου. Αν και στο παρελθόν δεν χρησιμοποιούνταν για τη φιλοξενία πολιτικών ηγετών, αρκετοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν μεταφερθεί εκεί λόγω αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλειά τους. Ειδικοί τονίζουν ότι η συγκεκριμένη βάση δεν διαθέτει το ίδιο επίπεδο προστασίας με άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις της περιοχής, κάτι που εντείνει τις ανησυχίες.