WP: Το Πεντάγωνο ζητά από τον Λευκό Οίκο πάνω από 200 δισ. δολάρια για τον πόλεμο – «Να ευχαριστήσετε τον Νετανιάχου» σχολιάζει ο Αραγτσί

Η εφημερίδα αναφέρει ότι το ποσό θα επιδιώξει να αυξήσει «επειγόντως» την παραγωγή κρίσιμων όπλων που δαπανώνται λόγω του πολέμου
REUTERS / Joshua Roberts

Το Πεντάγωνο ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να εγκρίνει περισσότερα από 200 δισ. δολάρια για τη χρηματοδότηση του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στην Washington Post.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι αυτό το ποσό που ζητά το Πεντάγωνο θα ξεπεράσει κατά πολύ το κόστος της προεκλογικής εκστρατείας της κυβέρνησης Τραμπ μέχρι σήμερα και, αντίθετα, θα επιδιώξει να αυξήσει «επειγόντως» την παραγωγή κρίσιμων όπλων που δαπανώνται λόγω του πολέμου στο Ιράν που μαίνεται για 20ή μέρα. 

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, το Πεντάγωνο έχει «υποβάλει» διάφορα αιτήματα χρηματοδότησης και η Post υπονοεί ότι η πιο πρόσφατη έκδοση είναι «πιθανό να προκαλέσει μια σημαντική πολιτική μάχη στο Κογκρέσο».

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και ο Λευκός Οίκος είχαν απορρίψει αιτήματα για σχόλια από την εφημερίδα τη στιγμή της δημοσίευσης του άρθρου.

Τον Δεκέμβριο, οι βουλευτές ενέκριναν έναν προϋπολογισμό ρεκόρ 901 δισ. δολαρίων για τις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ φέτος – αλλά ο Τραμπ ζητά περισσότερα.

Υποστήριξε ότι η χρηματοδότηση της άμυνας πρέπει να φτάσει το 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια το 2027 για να αντιμετωπίσει αυτό που χαρακτήρισε ως «πολύ ταραγμένες και επικίνδυνες εποχές».

Ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός θα βοηθούσε τις ΗΠΑ να οικοδομήσουν έναν «ονειρικό στρατό» που θα διατηρήσει τη χώρα «ασφαλή», δήλωσε ο Τραμπ τον Ιανουάριο.

Σε συνέντευξή του στο Sky News την περασμένη εβδομάδα, ο Σκοτ ​​Μπέσεντ, υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, δήλωσε ότι ο πόλεμος έχει μέχρι στιγμής κοστίσει στις ΗΠΑ περίπου 11 δισ.δολάρια.

Αραγτσί: Να ευχαριστήσετε τον Νετανιάχου

Σε μια δήλωση στην πλατφόρμα X του, ο Αραγτσί εξήγησε ότι ο «επιλεγμένος» πόλεμος που επιβλήθηκε στους Ιρανούς και τους Αμερικανούς βρίσκεται ακόμη στην τρίτη εβδομάδα του, προειδοποιώντας ότι το κόστος θα μπορούσε να φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Πρόσθεσε ότι οι Αμερικανοί πολίτες θα επωμιστούν το οικονομικό βάρος λέγοντας πως οι Αμερικανοί θα πρέπει να ευχαριστήσουν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τους συμμάχους του στο Κογκρέσο για αυτό που χαρακτήρισε ως φόρο «Πρώτα το Ισραήλ».

