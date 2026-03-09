WSJ: Ο Τραμπ είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο εξόντωσης του Χαμενεΐ αν δεν υποχωρήσει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να είπε σε στενούς συνεργάτες του ότι θα υποστήριζε την εξόντωση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εάν εκείνος αρνηθεί να αποδεχθεί τα αιτήματα της Ουάσινγκτον, όπως ο τερματισμός του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες. Ωστόσο, λίγο νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη New York Post ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για την ηγεσία του Ιράν, τον οποίο στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει «απαράδεκτη επιλογή». Την προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα, είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θέλει να έχει λόγο στην επιλογή ενός «μεγάλου και αποδεκτού ηγέτη» για το Ιράν μετά από μια «άνευ όρων παράδοση».

«Δεν πρόκειται να περάσω όλα αυτά για να καταλήξουμε με έναν ακόμη Χαμενεΐ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στο περιοδικό Time την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μια επιχείρηση με στόχο την εξόντωση του Χαμενεΐ θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από το Ισραήλ, το οποίο φέρεται να έχει αναλάβει τον βασικό ρόλο στις επιχειρήσεις εναντίον της ιρανικής ηγεσίας. Όταν ρωτήθηκε πρόσφατα στο CNN αν ο Χαμενεΐ αποτελεί στόχο για το Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Γκίντεον Σάαρ απάντησε: «Θα πρέπει να περιμένετε και να δείτε».

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε την αεροπορική επιδρομή κατά την οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του νέου ηγέτη, ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν, καθώς και η σύζυγος του νεότερου Χαμενεΐ.

Στην Ουάσινγκτον, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θεωρείται ένας σκληροπυρηνικός διάδοχος του πατέρα του, ο οποίος επιλέχθηκε με τη στήριξη των ισχυρών Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι δύσκολα θα εγκαταλείψει την προσπάθεια του Ιράν για απόκτηση πυρηνικών όπλων ή θα δεχθεί διαπραγματεύσεις που θα ευνοούν τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.