WSJ: Ο Τραμπ έτοιμος να στηρίξει ένοπλη εξέγερση στο Ιράν για ανατροπή του καθεστώτος

Σκέψεις που θα μπορούσαν να μετατρέψουν τις ιρανικές φατρίες σε χερσαίες δυνάμεις που θα υποστηρίζονται, θεωρητικά, από την Ουάσινγκτον
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είναι ανοιχτός στο να υποστηρίξει ομάδες στο Ιράν που είναι πρόθυμες να πάρουν τα όπλα για να ανατρέψουν το καθεστώς.

Αυτό υποστηρίζει δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους που αποκαλύπτουν τις σκέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για την επόμενη ημέρα στο Ιράν.

Σκέψεις που θα μπορούσαν να μετατρέψουν τις ιρανικές φατρίες σε χερσαίες δυνάμεις που θα υποστηρίζονται, θεωρητικά, από την Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ μίλησε την Κυριακή (01/03/2026) με Κούρδους ηγέτες, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, και συνεχίζει να συνεργάζεται με άλλους τοπικούς ηγέτες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την αδυναμία της Τεχεράνης για να αποκομίσουν οφέλη.

Οι Κούρδοι διαθέτουν σημαντικές δυνάμεις κατά μήκος των συνόρων Ιράκ-Ιράν, ενώ το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει θέσεις στο δυτικό Ιράν, οδηγώντας σε εικασίες ότι προετοιμάζει το έδαφος για μια κουρδική προέλαση.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει μιλήσει με πολλούς περιφερειακούς εταίρους», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, χωρίς να επιβεβαιώσει ρητά τους στόχους του Τραμπ.

