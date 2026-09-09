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Η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ σε εικόνες: Το τριαντάφυλλο της Σόνια, τα δάκρυα της Μέτε-Μάριτ και ο σαμάνος Ντουρέκ

Norway's Queen Sonja places a rose on the coffin during the funeral ceremony of Norway's King Harald at Oslo Cathedral, in Oslo, Norway, September 9, 2026. NTB
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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η Νορβηγία αποχαιρέτησε τον βασιλιά Χάραλντ, περίπου 1,5 εβδομάδα μετά τον θάνατό του. Βασιλικές οικογένειες αλλά και χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν το Όσλο για να παρακολουθήσουν τη νεκρική πομπή, ενώ μέσα στον καθεδρικό ναό πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Η νεκρώσιμη πομπή αναχώρησε από το βασιλικό παλάτι στις 12:00 μμ τοπική ώρα. (13:00 ώρα Ελλάδας). Τοποθετημένο σε κιλλίβαντα και τυλιγμένο με τη βασιλική σημαία της Νορβηγίας, το φέρετρο με τη σορό του Χάραλντ, ο οποίος πέθανε στις 28 Αυγούστου του 2026 σε ηλικία 89 ετών, μεταφέρθηκε κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου της πόλης προς τον Λουθηρανικό Καθεδρικό Ναό του Όσλο, όπου η τελετή ξεκίνησε στη 1:00 μ.μ. με ενός λεπτού σιγή, που τηρήθηκε σε όλη τη χώρα. Η βασιλική οικογένεια, με επικεφαλής τον νέο βασιλιά Χάακον Η’, μαζί με ξένους αξιωματούχους, ακολούθησε το φέρετρο πεζή.

Μόνο η χήρα του Χάραλντ, η 89χρονη βασίλισσα Σόνια, και η νέα βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, η οποία αναρρώνει έπειτα από μεταμόσχευση πνεύμονα τον Ιούνιο, μετακινήθηκαν με αυτοκίνητο. Υπό κατ’ οίκον περιορισμό εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσής του, ο γιος της Μέτε-Μάριτ, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος καταδικάστηκε τον Ιούνιο για βιασμό και ενδοοικογενειακή επίθεση, μεταξύ άλλων κατηγοριών, παρέστη επίσης στην κηδεία.

Εκτός από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βρετανό πρίγκιπα Γουίλιαμ, ανάμεσα στους παρόντες, σύμφωνα με το Παλάτι, ήταν οι σκανδιναβικές βασιλικές οικογένειες, τα βασιλικά ζευγάρια της Ισπανίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας, ο πρίγκιπας-διάδοχος της Ιαπωνίας, οι πρόεδροι της Γερμανίας και της Φινλανδίας, καθώς και οι πρωθυπουργοί της Γαλλίας και της Ταϊλάνδης. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ενώ και ο Παύλος Ντε Γκρες ακολούοησε την πομπή.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με τη νορβηγική μοναρχία να βρίσκεται, παράλληλα, στη σκιά υποθέσεων που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα, με τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι να παρακολουθεί την κηδεία με ηλεκτρονικό βραχιολάκι και τον αμφιλεγόμενο αυτοαποκαλούμενο «σαμάνο» Ντούρεκ Βέρετ να βρίσκεται επίσης στην εκκλησία.

Η σορός του βασιλιά έφτασε περίπου στις 12:40 στον καθεδρικό ναό του Όσλο, όπου πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία.

Το φέρετρο μετέφεραν οκτώ ειδικά επιλεγμένοι φρουροί από τη μονάδα επιδείξεων της Βασιλικής Φρουράς.

Η βασίλισσα Σόνια πλησίασε προσωπικά το φέρετρο του συζύγου της και άφησε επάνω του ένα τριαντάφυλλο, σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της τελετής.

Δάκρυα στη βασιλική οικογένεια

Πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας εμφανίστηκαν εμφανώς συγκινημένα. Η βασίλισσα Σόνια είχε δάκρυα στα μάτια, ενώ και η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ σκούπιζε τα δάκρυά της κατά τη διάρκεια των επικήδειων ομιλιών.

Ιδιαίτερη προσοχή προκάλεσε η παρουσία του Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιου της Μέτε-Μάριτ από προηγούμενη σχέση, ο οποίος δεν διαθέτει βασιλικό τίτλο ούτε έχει επίσημο ρόλο στη μοναρχία.

Τα δάκρυα της Μέτε Μάριτ
Τα δάκρυα της Μέτε Μάριτ / NTB/Lise Aserud via REUTERS
Συγκινημένη η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα γίνεται η πρώτη γυναίκα που προορίζεται για τον θρόνο της Νορβηγίας
Συγκινημένη η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα γίνεται η πρώτη γυναίκα που προορίζεται για τον θρόνο της Νορβηγίας / NTB/Lise Aserudvia REUTERS

Ο 29χρονος καταδικάστηκε τον Ιούνιο σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, αφού δικαστήριο του Όσλο τον έκρινε ένοχο για δύο βιασμούς, ενδοοικογενειακή βία και σειρά άλλων αδικημάτων. Κρίθηκε ένοχος συνολικά για 34 από τις 40 κατηγορίες που αντιμετώπιζε, ενώ αθωώθηκε για δύο άλλες κατηγορίες βιασμού. Έχει ασκήσει έφεση κατά μέρους της απόφασης, επομένως η δικαστική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί.

Ο Χόιμπι βρίσκεται σήμερα υπό κράτηση με ηλεκτρονική επιτήρηση στο Σκάουγκουμ, με δικαστική απόφαση να έχει παρατείνει το μέτρο έως τις 5 Οκτωβρίου. Του επετράπη, ωστόσο, να εγκαταλείψει προσωρινά τον χώρο όπου βρίσκεται υπό επιτήρηση ώστε να παραστεί στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ.

Η Μέτε Μάριτ με τον βασιλιά Χάακον / NTB/Paul S. Amundsen via REUTERS
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η πριγκίπισσα Άννα / REUTERS/Claudia Greco
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο Παύλος ντε Γκρες στην κηδεία του Χάραλντ
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο Παύλος ντε Γκρες στην κηδεία του Χάραλντ / NTB / Silje Katrine Robinson via REUTERS ATTENTION EDITORS
Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας
Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας / NTB/Beate Oma Dahlevia REUTERS
Ο Ζελένσκι με τη γυναίκα του
Ο Ζελένσκι με τη γυναίκα του / REUTERS/Dylan Martinez

Ο αμφιλεγόμενος «σαμάνος» Ντούρεκ Βέρετ

Στην τελετή παραβρέθηκε επίσης ο Ντούρεκ Βέρετ, σύζυγος της πριγκίπισσας Μάρθα Λουίζ, μαζί με τις κόρες της.

Ο Αμερικανός Βέρετ αυτοπροσδιορίζεται ως σαμάνος και έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο αντιδράσεων στη Νορβηγία για δηλώσεις και πρακτικές που αφορούν την υγεία και την εναλλακτική θεραπεία. Μεταξύ άλλων, είχε υποστηρίξει ότι ένα μενταγιόν που εμπορευόταν συνέβαλε στην ανάρρωσή του από την Covid-19, προκαλώντας επικρίσεις ακόμη και από στελέχη του νορβηγικού υπουργείου Υγείας.

Ο ίδιος έχει δηλώσει επίσης ότι επικοινωνεί με πνεύματα και ασχολείται με μορφές «αρχαίας θεραπείας».

Η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα της Νορβηγίας και ο σαμάνος σύζυγός της Ντουρέκ Βέρετ
Η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα της Νορβηγίας και ο σαμάνος σύζυγός της Ντουρέκ Βέρετ / REUTERS / Dylan Martinez

Οι δραστηριότητες του ζευγαριού είχαν προκαλέσει τόσο μεγάλη συζήτηση γύρω από τα όρια μεταξύ μοναρχίας και εμπορικής εκμετάλλευσης, ώστε η Μάρθα Λουίζ αποσύρθηκε το 2022 από τα επίσημα καθήκοντά της για τον βασιλικό οίκο. Η ίδια και ο Βέρετ συμφώνησαν να διαχωρίζουν σαφέστερα τις εμπορικές τους δραστηριότητες από τη σχέση τους με τη νορβηγική βασιλική οικογένεια.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2024, με τον Βέρετ να γίνεται μέλος της ευρύτερης βασιλικής οικογένειας χωρίς να αποκτά βασιλικό τίτλο ή επίσημο ρόλο.
3.500 στρατιωτικοί στην τελετή

Εντυπωσιακή ήταν και η στρατιωτική παρουσία. Περίπου 1.900 στρατιώτες σχημάτισαν τιμητικό διάδρομο κατά μήκος της διαδρομής, ενώ συνολικά περίπου 3.500 μέλη των νορβηγικών Ενόπλων Δυνάμεων συμμετείχαν τελετουργικά στις εκδηλώσεις.

Κηδεία βασιλιά Χάραλντ
NTB/Haakon Mosvold Larsen via REUTERS
Κηδεία βασιλιά Χάραλντ
REUTERS/Leonhard Foeger

Η τελετή στον καθεδρικό ναό περιλάμβανε επίσης ενός λεπτού σιγή σε ολόκληρη τη Νορβηγία και αρκετές μουσικές παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η ερμηνεία του «Jørgen Hattemaker» από τον Όγκε Αλεξάντερσεν.

Μετά τη θρησκευτική τελετή και την υπέρπτηση από τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-35 σε σχηματισμό προς τιμήν πεσόντος («Missing Man Formation»), το φέρετρο μεταφέρθηκε στην εκκλησία στο Κάστρο Άκερσχους και στη συνέχεια κατέβηκε στην κρύπτη του βασιλικού μαυσωλείου, δίπλα στις σαρκοφάγους των γονέων και των παππούδων του Χάραλντ.

H υπέρπτηση από τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-35
H υπέρπτηση από τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-35 / REUTERS/Claudia Greco

Η σορός του Χάραλντ τοποθετήθηκε σε μια σαρκοφάγο κόστους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, η εμφάνιση της οποίας παραμένει επτασφράγιστο μυστικό.

Μετά την ολοκλήρωση της ταφής, οι σημαίες υψώθηκαν ξανά και οι καμπάνες των εκκλησιών σε όλη τη χώρα θα χτυπήσουν για μια ώρα.

Η σημαία της Νορβηγίας
Η σημαία της Νορβηγίας / NTB / Haakon Mosvold Larsen via REUTERS

Έχοντας ανέλθει στο θρόνο το 1991, ο Χάραλντ ήταν, μέχρι τον θάνατό του, ο μακροβιότερος μονάρχης στην Ευρώπη. Έχοντας πάντα αρνηθεί να παραιτηθεί παρά τα πολυάριθμα προβλήματα υγείας, ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στους συμπολίτες του. Ως ενσάρκωση μιας ανοιχτής και ανεκτικής Νορβηγίας, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε ομιλία του για την ποικιλομορφία των φύλων το 2016.

«Οι Νορβηγοί είναι κορίτσια που αγαπούν τα κορίτσια, αγόρια που αγαπούν τα αγόρια και αγόρια και κορίτσια που αγαπούν ο ένας τον άλλον. Οι Νορβηγοί πιστεύουν στον Θεό, στον Αλλάχ, στο σύμπαν και σε τίποτα απολύτως», είχε πει.

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