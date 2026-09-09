Η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ σε εικόνες: Το τριαντάφυλλο της Σόνια, τα δάκρυα της Μέτε-Μάριτ και ο σαμάνος Ντουρέκ

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η Νορβηγία αποχαιρέτησε τον βασιλιά Χάραλντ, περίπου 1,5 εβδομάδα μετά τον θάνατό του. Βασιλικές οικογένειες αλλά και χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν το Όσλο για να παρακολουθήσουν τη νεκρική πομπή, ενώ μέσα στον καθεδρικό ναό πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Η νεκρώσιμη πομπή αναχώρησε από το βασιλικό παλάτι στις 12:00 μμ τοπική ώρα. (13:00 ώρα Ελλάδας). Τοποθετημένο σε κιλλίβαντα και τυλιγμένο με τη βασιλική σημαία της Νορβηγίας, το φέρετρο με τη σορό του Χάραλντ, ο οποίος πέθανε στις 28 Αυγούστου του 2026 σε ηλικία 89 ετών, μεταφέρθηκε κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου της πόλης προς τον Λουθηρανικό Καθεδρικό Ναό του Όσλο, όπου η τελετή ξεκίνησε στη 1:00 μ.μ. με ενός λεπτού σιγή, που τηρήθηκε σε όλη τη χώρα. Η βασιλική οικογένεια, με επικεφαλής τον νέο βασιλιά Χάακον Η’, μαζί με ξένους αξιωματούχους, ακολούθησε το φέρετρο πεζή.

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Μόνο η χήρα του Χάραλντ, η 89χρονη βασίλισσα Σόνια, και η νέα βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, η οποία αναρρώνει έπειτα από μεταμόσχευση πνεύμονα τον Ιούνιο, μετακινήθηκαν με αυτοκίνητο. Υπό κατ’ οίκον περιορισμό εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσής του, ο γιος της Μέτε-Μάριτ, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος καταδικάστηκε τον Ιούνιο για βιασμό και ενδοοικογενειακή επίθεση, μεταξύ άλλων κατηγοριών, παρέστη επίσης στην κηδεία.

Εκτός από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βρετανό πρίγκιπα Γουίλιαμ, ανάμεσα στους παρόντες, σύμφωνα με το Παλάτι, ήταν οι σκανδιναβικές βασιλικές οικογένειες, τα βασιλικά ζευγάρια της Ισπανίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας, ο πρίγκιπας-διάδοχος της Ιαπωνίας, οι πρόεδροι της Γερμανίας και της Φινλανδίας, καθώς και οι πρωθυπουργοί της Γαλλίας και της Ταϊλάνδης. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ενώ και ο Παύλος Ντε Γκρες ακολούοησε την πομπή.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με τη νορβηγική μοναρχία να βρίσκεται, παράλληλα, στη σκιά υποθέσεων που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα, με τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι να παρακολουθεί την κηδεία με ηλεκτρονικό βραχιολάκι και τον αμφιλεγόμενο αυτοαποκαλούμενο «σαμάνο» Ντούρεκ Βέρετ να βρίσκεται επίσης στην εκκλησία.

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Η σορός του βασιλιά έφτασε περίπου στις 12:40 στον καθεδρικό ναό του Όσλο, όπου πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία.

Το φέρετρο μετέφεραν οκτώ ειδικά επιλεγμένοι φρουροί από τη μονάδα επιδείξεων της Βασιλικής Φρουράς.

Η βασίλισσα Σόνια πλησίασε προσωπικά το φέρετρο του συζύγου της και άφησε επάνω του ένα τριαντάφυλλο, σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της τελετής.

Δάκρυα στη βασιλική οικογένεια

Πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας εμφανίστηκαν εμφανώς συγκινημένα. Η βασίλισσα Σόνια είχε δάκρυα στα μάτια, ενώ και η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ σκούπιζε τα δάκρυά της κατά τη διάρκεια των επικήδειων ομιλιών.

Ιδιαίτερη προσοχή προκάλεσε η παρουσία του Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιου της Μέτε-Μάριτ από προηγούμενη σχέση, ο οποίος δεν διαθέτει βασιλικό τίτλο ούτε έχει επίσημο ρόλο στη μοναρχία.