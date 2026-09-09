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Ευρωπαϊκή Ένωση: «Χείρα βοηθείας» ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία, για την μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα

Μετανάστες σχηματίζουν ουρά για διανομή τροφίμων από τον Ερυθρό Σταυρό στην παραλία Τραμπολίν, μετά τις πρόσφατες μαζικές διελεύσεις μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα
Μετανάστες σχηματίζουν ουρά για διανομή τροφίμων από τον Ερυθρό Σταυρό στην παραλία Τραμπολίν, μετά τις πρόσφατες μαζικές διελεύσεις μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα / REUTERS/Max Cavallari TPX ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
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Έκτακτη βοήθεια περίπου 115 εκατομμυρίων ευρώ έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ισπανία για να τη στηρίξει στην κρίση της διαχείρισης του θύλακα της Θέουτα, μετά τη μαζική και παράνομη άφιξη μεταναστών από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου.

Η υποστήριξη αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ισπανία θα χρησιμεύσει κυρίως για την ενίσχυση της επιτήρησης των συνόρων, την απόκτηση εξοπλισμών όπως θερμικές κάμερες και την ανάπτυξη επιπλέον προσωπικού, διευκρίνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη (09.09.2026).

Η βοήθεια αυτή συνολικού ύψους 114,7 εκατομμυρίων ευρώ έχει στόχο επίσης να στηρίξει την επιστροφή των ανθρώπων που βρίσκονται παράνομα στη Θέουτα και να ενισχύσει τις δυνατότητες υποδοχής στον ισπανικό θύλακα για τους ασυνόδευτους ανήλικους, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες.

Περισσότεροι από 70.000 μετανάστες εισήλθαν δια της βίας, πεζή ή κολυμπώντας, στις 30 και 31 Ιουλίου στη Θέουτα, ένα από δύο μόνο χερσαία σύνορα της Ευρώπης με την Αφρική, με το άλλο ισπανικό έδαφος της Μελίγια, μια εισροή που προκάλεσε δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους.

Οι περισσότεροι μεταξύ αυτών έφυγαν αμέσως μετά, αλλά χιλιάδες άλλοι –5.000, σύμφωνα με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ή τουλάχιστον 10.000, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της Θέουτα– βρίσκονταν ακόμη εκεί σήμερα, πολλοί κοιμούνται στους δρόμους και στις ακτές.

Ο Χουάν Χεσούς Βίβας, ο πρόεδρος του ισπανικού θύλακα της Θέουτα, είχε ζητήσει τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τρίτη (08.09.2026). Ο αξιωματούχος αυτός, μέλος το δεξιού Λαϊκού Κόμματος, κατηγόρησε επίσης το Μαρόκο ότι βρίσκεται πίσω από τη μαζική εισροή “εμπράκτως ή δια παραλείψεως”.

Ο Πέδρο Σάντσεθ είχε δηλώσει από την πλευρά του ότι καμιά υπηρεσία δεν είχε “παραδώσει στην ισπανική κυβέρνηση ισχυρές αποδείξεις ότι το Μαρόκο σχεδίασε ή ενορχήστρωσε” αυτή την εισροή μεταναστών.

Ωστόσο οι αμφιβολίες για τον ρόλο του Μαρόκου εντάθηκαν την περασμένη εβδομάδα, μετά τη διαρροή μιας αναφοράς της αστυνομίας που επισήμαινε την “ανεκτικότητα” των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας αυτής κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Η ισπανική δικαιοσύνη άρχισε τη Δευτέρα (07.09.2026) έρευνα για την κρίση αυτή, βασιζόμενη κυρίως σε αυτή την αναφορά της αστυνομίας.

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