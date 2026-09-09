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Βρετανία: Στο στόχαστρο της αστυνομίας το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ για παράνομες δωρεές

Το Reform UK αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη και λέει ότι έπεσε θύμα φάρσας από ακτιβιστές για το κλίμα
Ο Νάιτζελ Φάρατζ
Ο Νάιτζελ Φάρατζ / REUTERS
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Οι αρχές στη Βρετανία ανακοίνωσαν ότι ξεκινάνε ποινική έρευνα για τις καταγγελίες ότι το λαϊκιστικό, αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ παραβίασε τους κανόνες περί δωρεών, αφού στελέχη του βιντεοσκοπήθηκαν κρυφά από δημοσιογράφους ενώ συζητούσαν χορηγίες από αλλοδαπούς, κάτι που απαγορεύεται από τη βρετανική νομοθεσία.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε στην ανακοίνωσή την Τετάρτη (09.09.2026) για τις καταγγελίες για δωρεές στο κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ: «Οι αστυνομικοί αξιολόγησαν τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν και έκριναν ότι υπάρχουν πιθανές αξιόποινες πράξεις για τις οποίες απαιτείται διερεύνηση».

«Αυτές οι πιθανές αξιόποινες πράξεις είναι παρόμοιες με εκείνες που ήδη ερευνώνται από την Ειδική Ομάδα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και αφορούν δωρεές προς το ίδιο πολιτικό κόμμα».

Δύο στενοί συνεργάτες του Φάρατζ παραιτήθηκαν την περασμένη εβδομάδα καθώς δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι το κόμμα παραβίασε τον εκλογικό νόμο επειδή κανόνισε ένας αλλοδαπός δωρητής να πληρώσει για πολιτικές δημοσκοπήσεις.

Το Reform UK, που είδε το προβάδισμά του στις δημοσκοπήσεις να κλονίζεται λόγω άλλων καταγγελιών, για ένα δώρο ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών στον ίδιο τον Φάρατζ, αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη και λέει ότι έπεσε θύμα φάρσας από ακτιβιστές για το κλίμα. Δήλωσε ωστόσο ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα της αστυνομίας.

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