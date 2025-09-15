Κόσμος

Χάκερ έκλεψαν στοιχεία 7,4 εκ. πελατών από τους οίκους Gucci, Balenciaga και McQueen του ομίλου Kering

Μεταξύ των στοιχείων πελατών που εκλάπησαν βρίσκονται ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνα, διευθύνσεις και συνολικά ποσά
Κατάστημα του οίκου Gucci
Κατάστημα του οίκου Gucci / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Χάκερ έκλεψαν προσωπικά στοιχεία ενδεχομένως εκατομμυρίων πελατών από τους οίκους πολυτελών ειδών Gucci, Balenciaga και Alexander McQueen σε μια επίθεση εναντίον της γαλλικής μητρικής τους εταιρείας Kering, μετέδωσε σήμερα (15.09.2025) το BBC.

Η επίθεση των χάκερ φαίνεται να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου φαινομένου που πλήττει πολυτελείς μάρκες και καταστήματα μεγάλων οίκων μόδας, όπως οι Gucci και Balenciaga, μέσα στο 2025.

Παραβιάσεις υπήρξαν επίσης στον οίκο Cartier του ομίλου Richemont και σε ορισμένες από τις φίρμες του LVMH. Τον Ιούλιο, η επιτροπή ελέγχου της ιδιωτικότητας ανέφερε πως ερευνούσε μια διαρροή δεδομένων που επηρέαζε περίπου 419.000 πελάτες στον οίκο Louis Vuitton του LVMH.

H Kering επιβεβαίωσε την παραβίαση της ασφάλειας σε μια ανακοίνωση χωρίς να κατονομάζει τις εταιρείες που επλήγησαν, λέγοντας ότι εντόπισε τον Ιούνιο πως «ένα μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος κατάφερε να εισέλθει προσωρινά στα συστήματά μας και να αποκτήσει πρόσβαση σε περιορισμένα στοιχεία πελατών από ορισμένους από τους οίκους μας».

Μεταξύ των στοιχείων πελατών που εκλάπησαν βρίσκονται ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνα, διευθύνσεις και συνολικά ποσά που δαπανήθηκαν στα καταστήματα των οίκων, αναφέρει το ρεπορτάζ του BBC.

Ο όμιλος Kering διαβεβαιώνει πως καμία οικονομική πληροφορία, όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών, δεν εκλάπη.

Οι χάκερ, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται «Shiny Hunters» στο BBC, ισχυρίζονται πως έχουν στην κατοχή τους στοιχεία που συνδέονται με 7,4 εκατομμύρια μοναδικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο Kering είπε πως οι εταιρείες τους γνωστοποίησαν στις αρμόδιες αρχές την παραβίαση και ενημέρωσαν πελάτες. Δεν σχολίασε, όταν ερωτήθηκε από το Reuters ποιες χώρες επηρεάστηκαν από την επίθεση.

Κόσμος
