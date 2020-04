Ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Ερντογάν έστειλε ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ για τις επιχειρήσεις της Τουρκίας στην Λιβύη.

Η Τουρκία στηρίζει την κυβέρνηση Σάρατζ με την οποία ο Χάφταρ είναι σε πόλεμο, βλέποντας τις τελευταίες ημέρες το στρατό του να δέχεται πλήγματα από δυνάμεις που στηρίζονται από τον “σουλτάνο”.

“Θα τιμωρήσουμε τον Ερντογάν, θα του κόψουμε το χέρι” είπε χαρακτηριστικά στο διαγγελμά του ο Χάφταρ.

The last sentence of the General commander’s speech

( glory to our martyrs and Shame and disgrace to agents and traitors until the Day of Judgment, and peace and God's mercy and blessings be upon you ).