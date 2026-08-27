Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ: Το 2028 η δίκη του «εγκεφάλου» της 11ης Σεπτεμβρίου – Κρατούμενος στο Γκουαντάναμο από το 2006

Σχεδόν 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ, ο Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ, ο άνθρωπος που κατηγορείται από τις ΗΠΑ ως εγκέφαλος του σχεδίου της τρομοκρατικής επίθεσης στους Δίδυμους Πύργους, αναμένεται να βρεθεί ενώπιον στρατοδικείου.

Τον επόμενο μήνα συμπληρώνονται 25 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου – την ημέρα που άλλαξε τον κόσμο – όταν τρομοκράτες έριξαν αεροσκάφη στους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια, ενώ ένα ακόμη αεροσκάφος που είχαν καταλάβει συνετρίβη σε αγροτική περιοχή της Πενσυλβάνια. Περίπου 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις.

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Ο Μοχάμεντ κατηγορείται ότι συνέλαβε την ιδέα να εκπαιδευτούν πιλότοι ώστε να πετούν επιβατικά αεροσκάφη πάνω σε κτίρια και ότι μετέφερε το σχέδιο αυτό στον Οσάμα μπιν Λάντεν, ηγέτη της Αλ Κάιντα.

Ο Μοχάμεντ, μηχανικός που είχε σπουδάσει στις ΗΠΑ, συνελήφθη μαζί με τον αλ-Χαουσάουι στο Πακιστάν τον Μάρτιο του 2003.

Η δίκη του Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ – που θεωρείται προγραμματίστηκε για τον Ιούνιο του 2028, σύμφωνα με διαταγή στρατοδίκη την οποία επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, η ημερομηνία δεν θεωρείται οριστική, καθώς παραμένουν ανεπίλυτα σημαντικά διαδικαστικά ζητήματα.

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Ο Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ θεωρούνταν ένα από τα σημαντικότερα στελέχη της Αλ Κάιντα μέχρι τη σύλληψή του, τον Μάρτιο του 2003 στο Πακιστάν.

Trial date set for alleged 9/11 mastermind Khalid Sheikh Mohammed https://t.co/0hBlkdVagp — BBC News (UK) (@BBCNews) August 27, 2026

Πριν μεταφερθεί, τον Σεπτέμβριο του 2006, στη στρατιωτική φυλακή του Γουαντάναμο, πέρασε από μυστικές φυλακές της CIA, μεταξύ άλλων στην Πολωνία, όπου υποβλήθηκε σε ανακρίσεις και βασανιστήρια. Παραμένει κρατούμενος στο Γουαντάναμο μέχρι σήμερα.

Το κατά πόσο η δίκη θα αρχίσει πράγματι τον Ιούνιο του 2028 παραμένει αβέβαιο. Ένα από τα σημαντικότερα ανοιχτά ζητήματα αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία που θα επιτραπεί να παρουσιαστούν, έπειτα από χρόνια αντιπαράθεσης γύρω από τις ανακρίσεις και τα βασανιστήρια στα οποία είχε υποβληθεί ο κατηγορούμενος.

Η φυλακή του Γουαντάναμο δημιουργήθηκε μετά τις επιθέσεις του 2001, επί προεδρίας Τζορτζ Ου. Μπους, σε αμερικανική ναυτική βάση στην Κούβα. Στην περίοδο της μεγαλύτερης λειτουργίας της φιλοξένησε συνολικά περίπου 800 κρατουμένους στο πλαίσιο του λεγόμενου «πολέμου κατά της τρομοκρατίας».

Παρά τις επίμονες εκκλήσεις οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το κλείσιμό της, η φυλακή εξακολουθεί να λειτουργεί, με πολύ μικρότερο πλέον αριθμό κρατουμένων.