Γαλλία: Δικαστική απόφαση – ορόσημο για αεροσυνοδό με καρκίνο του μαστού λόγω συνθηκών εργασίας

Γαλλικό δικαστήριο αναγνώρισε για πρώτη φορά την κοσμική ακτινοβολία ως έναν από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην εμφάνιση καρκίνου του μαστού σε αεροσυνοδό με μεγάλη εμπειρία. Η απόφαση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο και για αντίστοιχες διεκδικήσεις από άλλα μέλη πληρωμάτων καμπίνας στη Γαλλία.

Η υπόθεση αφορά τη 59χρονη Σοφί Λενό στη Γαλλία, πρώην αεροσυνοδό της Air France, η οποία ζήτησε να αναγνωριστεί ο καρκίνος της του μαστού ως επαγγελματική ασθένεια.

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Το δικαστήριο της Μπαγιόν έκρινε ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας της είχε εκτεθεί σε τρεις παράγοντες που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. Εκτός από την κοσμική ακτινοβολία, έλαβε υπόψη το παθητικό κάπνισμα και τη μακροχρόνια νυχτερινή εργασία.

Σημειώνεται ότι το κάπνισμα επιτρεπόταν στις πτήσεις της Air France μέχρι το 2000.

Η Λενό, εργάστηκε αρχικά ως αεροσυνοδός και αργότερα ως προϊσταμένη πληρώματος. Από το 1989 έως το 2019 συμπλήρωσε περίπου 12.600 ώρες πτήσης, περισσότερες από τις μισές τη νύχτα. Πολλά από τα μακρινά δρομολόγια που εκτελούσε από το Παρίσι περνούσαν κοντά στον Βόρειο Πόλο, όπου η έκθεση στην κοσμική ακτινοβολία είναι εντονότερη.

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Η δικηγόρος της, Ελιζαμπέτ Λερού, χαρακτήρισε την απόφαση σημαντικό νομικό προηγούμενο. Όπως ανέφερε, η απόφαση είναι οριστική και μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί έφεση.

Η αναγνώριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή ο καρκίνος του μαστού δεν περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο επαγγελματικών ασθενειών της Γαλλίας, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να καλούνται να ακολουθήσουν μια μακρά και δύσκολη διαδικασία για να αποδείξουν τη σύνδεση της ασθένειας με την εργασία τους.

Η Λενό μπορεί πλέον να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, ενώ οποιαδήποτε περαιτέρω θεραπεία χρειαστεί θα καλύπτεται πλήρως από το γαλλικό σύστημα υγείας.

«Η μεγαλύτερη επιθυμία μου είναι αυτή η απόφαση να ενθαρρύνει και άλλες γυναίκες που μέχρι σήμερα δεν είχαν το κουράγιο να κάνουν αυτό το βήμα», δήλωσε.

Η Air France ανέφερε ότι δεν συμμετείχε στη δικαστική διαδικασία και ότι δεν έχει ακόμη δει το πλήρες σκεπτικό. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι η υγεία και η ασφάλεια του προσωπικού της αποτελούν «απόλυτη προτεραιότητα».