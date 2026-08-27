Συρία: Ο Αχμέντ αλ Σάρα πλήρωσε τον καφέ του με Visa στη Δαμασκό

Μια κίνηση που σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα περνούσε απαρατήρητη απέκτησε ιδιαίτερο συμβολισμό στη Δαμασκό. O πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα πραγματοποίησε την πρώτη διεθνή συναλλαγή με κάρτα Visa στη χώρα, καθώς η Συρία επιχειρεί να επανασυνδεθεί με το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα έπειτα από χρόνια κυρώσεων και οικονομικής απομόνωσης.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας Μοχάμεντ Σαφουάτ Ρασλάν, ο πρόεδρος της Συρίας Αλ Σάρα εμφανίζεται να χρησιμοποιεί την κάρτα Visa σε POS στη Δαμασκό, παρουσία του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας.

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أن نشهد هذه اللحظة مع فخامة السيد الرئيس أحمد الشرع @AH_AlSharaa وأن تتم أول عملية دفع باستخدام ببطاقة فيزا @Visa في قلب دمشق في اليوم التالي لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هو بالنسبة لي شعور يصعب اختصاره بالكلمات

بداية جديدة نحمل فيها الكثير من الأمل و المسؤولية pic.twitter.com/xbH7Kge9Re — Safwat Raslan (صفوت رسلان) (@SafwatRaslan) August 26, 2026

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε χθες,Τετάρτη (26.08.2026), σε εστιατόριο στην Παλιά Δαμασκό και, σύμφωνα με τη Visa, αποτέλεσε την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή διεθνούς πληρωμής με κάρτα του δικτύου στη Συρία.

Ο Ρασλάν χαρακτήρισε τη στιγμή «μια νέα αρχή», συνδέοντάς την με τις ευρύτερες προσπάθειες επανένταξης της χώρας στο διεθνές οικονομικό σύστημα.