Σάλος με βίντεο του Τραμπ που διαγράφει την ονομασία «Λίμνη Οντάριο» σε χάρτη και τη μετονομάζει σε «Λίμνη Αμερικής»

Επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ στην επιθυμία του να μετονομάσει τη «Λίμνη Οντάριο» σε «Λίμνη Αμερικής», μέσα από νέο βίντεο που ανέβασε στα social media. Πλέον βλέπουμε μία συνεχή κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ και Καναδά και τον Αμερικανό πρόεδρο να συνεχίζει να προκαλεί.

Στο βίντεο ο Ντόναλντ Τραμπ κρατά έναν χάρτη του Καναδά και με ένα στυλό διαγράφει την ονομασία «Λίμνη Οντάριο» και την αντικαθιστά με το «Λίμνη Αμερικής» λέγοντας ότι «χρειάζεται μόνο ένα στυλό και εξυπνάδα».

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Τι βίντεο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, με τον Τραμπ να είναι αδίστακτος λέγοντας ότι η Αμερική διαθέτει πλέον τόσο έναν κόλπο, τον Κόλπο του Μεξικού, όσο και μία λίμνη.

Δύο ημέρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι η κυβέρνησή του «εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μετονομάσει τη Λίμνη Οντάριο σε Λίμνη της Αμερικής, επειδή δεν αναμένει πλέον να έχει πολλές εμπορικές συναλλαγές με το Οντάριο», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Η τοποθέτηση αυτή έγινε εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης και του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

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President Trump renewed his threat to rename Lake Ontario “Lake America” in a clip posted to his TikTok on Wednesday.



President Trump renewed his threat to rename Lake Ontario “Lake America” in a clip posted to his TikTok on Wednesday.



The comments come as trade tensions… pic.twitter.com/DE3FYBHF3y — CBS News (@CBSNews) August 27, 2026

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, το Σαββατοκύριακο, για την επιβολή δασμών 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας 20 δισ. δολαρίων, περίπου 17 δισ. ευρώ, έπειτα από το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Η καναδική κυβέρνηση απάντησε με αντίστοιχα εμπορικά μέτρα.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι επιδιώκει να μετατρέψει τη χώρα του σε υποτελές κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών, προειδοποιώντας παράλληλα για τις συνέπειες που θα έχουν οι αμερικανικές εμπορικές απαιτήσεις στην καναδική οικονομία.

Ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές σχέσεις στον κόσμο, ενώ οι αλυσίδες εφοδιασμού των δύο χωρών είναι στενά συνδεδεμένες, ιδιαίτερα στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ενέργειας, της γεωργίας και της μεταποίησης.