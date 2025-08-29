Χαλίτ Γιουκάι: Τα τελευταία λόγια του Τούρκου που εξαφανίστηκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά – «Όλα είναι υπό έλεγχο»

Σπάει την σιωπή του ο τελευταίος άνθρωπος που επικοινώνησε με τον Χαλίτ Γιουκάι, τον Τούρκο επιχειρηματία που χάθηκε μυστηριωδώς στη Θάλασσα του Μαρμαρά. Ο φίλος του, Κιβάντς Τατλιτούγ, γνωστός ηθοποιός της Τουρκίας, κατέθεσε στις αρχές πως λίγο πριν το δυστύχημα με το σκάφος, μίλαγαν μέσω εφαρμογής όταν ξαφνικά ακούστηκε ένας ήχος και η κλήση σταμάτησε.

«Λίγο πριν το δυστύχημα μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Η κλήση έγινε στις 5.09μ.μ. μέσω WhatApp για 37 δευτερόλεπτα. Ακουγόταν πολύ χαλαρός. Μου είπε ότι όλα ήταν καλά και ότι ο καιρός δεν ήταν κακός. Μου είπε ότι πλησίαζε τον Μαρμαρά και σχεδίαζε να βρίσκεται στην Μποζτζάντα πριν νυχτώσει», είπε αρχικά για την απώλεια του Τούρκου επιχειρηματία.

«Τον ρώτησα για την ακριβή του τοποθεσία. Μετά άκουσα έναν ήχο σαν δυνατό άνεμο και η κλήση διακόπηκε. Μετά τον ξανακάλεσα πολλές φορές αλλά δεν έπιανε γραμμή. Πίστεψα τότε ότι του έκλεισε από μπαταρία», συνέχισε.

Τουρκικά Μέσα έφεραν στο φως τις αλλεπάλληλες κλήσεις που του έκανε δίχως ανταπόκριση με όλα να δείχνουν πως το μοιραίο συντελέστηκε λίγα λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα και συγκεκριμένα στις 5.09μ.μ.

Τα τελευταία λόγια του επιχειρηματία, πριν το φορτηγό πλοίο κόψει στα δύο το σκάφος του και βυθιστεί στη θάλασσα του Μαρμαρά φαίνεται πως ήταν «όλα είναι υπό έλεγχο».

Παραμένει στον βυθό η σορός

Οι προσπάθειες για την ανάσυρση της σορού συνεχίζονται για 5η ημέρα. Η επιχείρηση θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη εξαιτίας των καιρικών συνθηκών αλλά και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η σορός μετά από 24 ημέρες που βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας.

Την ίδια ώρα, αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη πως την ώρα της σύγκρουσης, το πλήρωμα του μεγάλου πλοίου ήταν απασχολημένο με το μπάρμπεκιου που έκαναν στην πρύμνη του καραβιού.

Η σύζυγος του, Ράνια, βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση σοκ. Τον περίμενε στην Ελλάδα για να πάνε οικογενειακώς για διακοπές στη Μύκονο, όταν ξαφνικά έχασε κάθε επικοινωνία.

Ο τουρκικός Τύπος ασχολείται με την Ελληνίδα σύζυγο του επιχειρηματία με την οποία ο 43χρονος είχε αποκτήσει δύο μικρά αγοράκια.