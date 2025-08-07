Κόσμος

Χαμάς: Το σχέδιο Νετανιάχου για πλήρη έλεγχο της Γάζας ισοδυναμεί με «πραξικόπημα»

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει να θυσιάσει τους ομήρους και να εξυπηρετήσει προσωπικά του συμφέροντα
Mαχητές της Χαμάς στη Γάζα
Μαχητές της Χαμάς / Φωτογραφία: REUTERS/Hatem Khaled

Η Χαμάς καταδίκασε σήμερα (07/08/2025) τις δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ανέφερε ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να θέσει ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας υπό στρατιωτικό έλεγχο.

Το παλαιστινιακό κίνημα χαρακτήρισε τα σχέδια του Μπενιαμίν Νετανιάχου για πλήρη έλεγχο της Γάζας με στόχο την παράδοσή της σε αραβικές δυνάμεις ως «πραξικόπημα» και τα απέδωσε στην επιδίωξη στρατιωτικής επέκτασης, την ίδια στιγμή που διεξάγονται διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.

Σε ανακοίνωσή της, η ηγεσία της Χαμάς τόνισε πως οι πιέσεις και τα πλάνα του Νετανιάχου να διευρύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα δείχνουν πως η κυβέρνηση του επιδιώκει να θυσιάσει τους ομήρους και να εξυπηρετήσει προσωπικά του συμφέροντα.

Νωρίτερα, ο Νετανιάχου μιλώντας στο Fox News ξεκαθάρισε πως η χώρα του δεν θέλει να «κρατήσει» τη Γάζα, αλλά να δημιουργήσει ζώνη ασφαλείας, την ίδια στιγμή που ο επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ διαφωνεί με το σχέδιο Νετανιάχου για την πλήρη κατάληψη της περιοχής.

