Χαμός με την νεαρή ξανθιά πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών του Τραμπ – Βροχή τα σχόλια

Ένα βίντεο με μια ξανθιά πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, μέλος της ομάδας ασφαλείας του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγινε viral, αφήνοντας πολλούς έκπληκτους με το πόσο νέα είναι.

Η άγνωστη αλλά εντυπωσιακή πράκτορας – με τα μαλλιά πιασμένα αλογοουρά και μαύρα γυαλιά ηλίου – που έχει επιφορτιστεί με την προστασία του πιο ισχυρού ανθρώπου στον κόσμο εμφανίζεται στο βίντεο όταν ο Τραμπ φεύγει από ένα βενζινάδικο Chevron στην Καλιφόρνια.

A female Secret Service agent went viral after appearing in footage as Trump was leaving in his car.



She does look a bit too young I have to admit… pic.twitter.com/Gjw5TBCqJH — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 11, 2026

«Πώς είναι δυνατόν να είναι πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών; Μοιάζει 12 χρονών», σχολίασε χρήστης στα social media. Άλλοι αστειεύτηκαν λέγοντας πως μοιάζει με την «ημέρα να πάρεις την κόρη σου στη δουλειά».

Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ, οι πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών, να περάσουν μία εξαιρετικά απαιτητική στρατιωτική εκπαίδευση, να εκπαιδευτούν στη χρήση όπλων, και να εργάζονται υπό έντονη πίεση.