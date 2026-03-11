Κόσμος

Χαμός με την νεαρή ξανθιά πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών του Τραμπ – Βροχή τα σχόλια

«Πώς είναι δυνατόν να είναι πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών; Μοιάζει 12 χρονών» γράφουν
Viral η νεαρή ξανθιά πράκτορας του Τραμπ
Viral η νεαρή ξανθιά πράκτορας του Τραμπ

Ένα βίντεο με μια ξανθιά πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, μέλος της ομάδας ασφαλείας του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγινε viral, αφήνοντας πολλούς έκπληκτους με το πόσο νέα είναι.

Η άγνωστη αλλά εντυπωσιακή πράκτορας – με τα μαλλιά πιασμένα αλογοουρά και μαύρα γυαλιά ηλίου – που έχει επιφορτιστεί με την προστασία του πιο ισχυρού ανθρώπου στον κόσμο εμφανίζεται στο βίντεο όταν ο Τραμπ φεύγει από ένα βενζινάδικο Chevron στην Καλιφόρνια.

«Πώς είναι δυνατόν να είναι πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών; Μοιάζει 12 χρονών», σχολίασε χρήστης στα social media. Άλλοι αστειεύτηκαν λέγοντας πως μοιάζει με την «ημέρα να πάρεις την κόρη σου στη δουλειά».

Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ, οι πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών, να περάσουν μία εξαιρετικά απαιτητική στρατιωτική εκπαίδευση, να εκπαιδευτούν στη χρήση όπλων, και να εργάζονται υπό έντονη πίεση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
164
124
60
57
54
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μακρόν: «Διατήρηση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας» - «Οι G7 έχουμε τεράστιο αντίκτυπο στον κόσμο» λέει ο Τραμπ
Οι δύο ηγέτες έκαναν αυτές τις δηλώσεις μετά την πρόταση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές
French President Emmanuel Macron chairs a video conference of G7 leaders to discuss the fallout of the war in Iran on the world economy, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, at the Elysee Palace in Paris, France, March 11, 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool
Newsit logo
Newsit logo