Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Χαμός σε πτήση της EasyJet προς Κέρκυρα: Έγινε αναγκαστική προσγείωση στο Μιλάνο λόγω επιβάτη που προκάλεσε επεισόδιο – Δείτε βίντεο

Αστυνομικοί ανέβηκαν στο αεροπλάνο και προσπάθησαν να τον συλλάβουν αλλά ο επιβάτης συνέχισε να κοπανιέται και να αρνείται να εγκαταλείψει το αεροπλάνο, φτάνοντας στο σημείο να συρθεί στο πάτωμα
Άνδρας
Ο επιβάτης που συνελήφθη για το επεισόδιο στην πτήση

Επεισοδιακή αποδείχθηκε η πτήση της EasyJet από Μάνστεστερ προς Κέρκυρα την περασμένη Τετάρτη (24.09.2025) καθώς επιβάτης προκάλεσε αναστάτωση με αποτέλεσμα ο πιλότος να κάνει αναγκαστική προσγείωση για να συλληφθεί.

Ο επιβάτης κατηγορείται πως κουνούσε μπρος – πίσω και με δύναμη το κάθισμά του, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει πρόβλημα στους υπόλοιπους που κάθονταν κοντά του. Παρά τις παρατηρήσεις, δεν φαινόταν πρόθυμος να συνεργαστεί. Αεροσυνοδός της EasyJet αναγκάστηκε σε όλη την πτήση να κάθεται από πάνω του, μήπως και τον ηρεμήσει αλλά όταν κατάλαβε πως αυτό δεν πρόκειται να γίνει, μίλησε με τον πιλότο ο οποίος ανακοίνωσε πως πριν φτάσουν Κέρκυρα, θα κάνουν μία στάση στο Μιλάνο.

Φτάνοντας στο αεροδρόμιο της ιταλικής πόλης, αστυνομικοί ανέβηκαν στο αεροπλάνο και προσπάθησαν να τον συλλάβουν. Ο επιβάτης ωστόσο συνέχισε να κοπανιέται και να αρνείται να εγκαταλείψει το αεροπλάνο, φτάνοντας στο σημείο και να συρθεί στο πάτωμα.

Δείτε το βίντεο:

Εν τέλει οι αστυνομικοί τον πήραν σηκωτό με τους υπόλοιπους επιβάτες να χειροκροτούν που επιτέλους θα συνεχιστεί ομαλά η πτήση τους.

Μαζί με τον άνδρα, εκτός αεροπλάνου οδηγήθηκε και μια γυναίκα που, σύμφωνα με τους επιβάτες της πτήσης, είχε στα χέρια της ένα μπουκάλι βότκα.

Αν τα χάσατε

«Ήμασταν περίπου στη μέση της πτήσης και υπήρχε μια μικρή αναστάτωση στο πίσω μέρος. Η αεροσυνοδός περνούσε πολύ χρόνο εκεί πίσω, σε σημείο που δεν έφευγε από το πλευρό του. Ο κυβερνήτης μας ανακοίνωσε ότι θα έκαναν αναγκαστική προσγείωση λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς και ότι είχε συμβεί ένα περιστατικό.

Αυτός ταλαντευόταν μπρος-πίσω. Η αεροσυνοδός τον κρατούσε στη θέση του. Η αστυνομία ήρθε στο Μιλάνο και δύο αστυνομικοί προσπάθησαν να τον βγάλουν από τη θέση του, μετά έπεσε στο πάτωμα και τον έσυραν. Προσπάθησαν να του βάλουν χειροπέδες και αυτός κρατιόταν από τη σκάλα καθώς κατέβαιναν», περιέγραψε επιβάτης του αεροπλάνου στη Daily Mail.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στη φυλακή la Santé ο Νικολά Σαρκοζί μετά την ιστορική καταδίκη του: Μονόκλινο κελί στην VIP πτέρυγα, τηλεόραση και ψυγείο με χρέωση
Ποια είναι η ιστορική φυλακή που κάποτε φιλοξένησε τον «Κάρλος τον Τσακάλι» και τον πρώην δικτάτορα του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα - Χρησίμευε και ως χώρος εκτελέσεων με γκιλοτίνα
Ο Νικολά Σαρκοζί
2
Αλεξιπτωτιστές έκαναν ελεύθερη πτώση με φόντο ουράνιο τόξο σε πλήρη κύκλο: Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί το φαινόμενο – Δείτε βίντεο
Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι η πραγματική μορφή του ουράνιου τόξου είναι κυκλική και δεν γίνεται αντιληπτό από το έδαφος καθώς το «κόβει» ο ορίζοντας
Ουράνιο τόξο
1
Κινηματογραφική ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια - 25 άτομα μπούκαραν με όπλα, αξίνες και λοστούς
Οι δράστες μπήκαν στο πολυτελές κατάστημα στο City Centre Bishop Ranch μεσημέρι, έσπασαν τις προθήκες και έκλεψαν κοσμήματα, ενώ πελάτες και προσωπικό έψαχναν τρόπο να γλιτώσουν
Απίστευτη ληστεία στην Καλιφόρνια
Ντόναλντ Τραμπ: Δεν θα επιτρέψουμε στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη
Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη στον πόλεμο του 1967 και οι Παλαιστίνιοι τη θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός μελλοντικού κράτους τους, μαζί με την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας
Ο Ντόναλντ Τραμπ 1
Newsit logo
Newsit logo