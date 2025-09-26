Χαμός σε πτήση της EasyJet προς Κέρκυρα: Έγινε αναγκαστική προσγείωση στο Μιλάνο λόγω επιβάτη που προκάλεσε επεισόδιο – Δείτε βίντεο

Επεισοδιακή αποδείχθηκε η πτήση της EasyJet από Μάνστεστερ προς Κέρκυρα την περασμένη Τετάρτη (24.09.2025) καθώς επιβάτης προκάλεσε αναστάτωση με αποτέλεσμα ο πιλότος να κάνει αναγκαστική προσγείωση για να συλληφθεί.

Ο επιβάτης κατηγορείται πως κουνούσε μπρος – πίσω και με δύναμη το κάθισμά του, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει πρόβλημα στους υπόλοιπους που κάθονταν κοντά του. Παρά τις παρατηρήσεις, δεν φαινόταν πρόθυμος να συνεργαστεί. Αεροσυνοδός της EasyJet αναγκάστηκε σε όλη την πτήση να κάθεται από πάνω του, μήπως και τον ηρεμήσει αλλά όταν κατάλαβε πως αυτό δεν πρόκειται να γίνει, μίλησε με τον πιλότο ο οποίος ανακοίνωσε πως πριν φτάσουν Κέρκυρα, θα κάνουν μία στάση στο Μιλάνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φτάνοντας στο αεροδρόμιο της ιταλικής πόλης, αστυνομικοί ανέβηκαν στο αεροπλάνο και προσπάθησαν να τον συλλάβουν. Ο επιβάτης ωστόσο συνέχισε να κοπανιέται και να αρνείται να εγκαταλείψει το αεροπλάνο, φτάνοντας στο σημείο και να συρθεί στο πάτωμα.

Δείτε το βίντεο:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν τέλει οι αστυνομικοί τον πήραν σηκωτό με τους υπόλοιπους επιβάτες να χειροκροτούν που επιτέλους θα συνεχιστεί ομαλά η πτήση τους.

Μαζί με τον άνδρα, εκτός αεροπλάνου οδηγήθηκε και μια γυναίκα που, σύμφωνα με τους επιβάτες της πτήσης, είχε στα χέρια της ένα μπουκάλι βότκα.

«Ήμασταν περίπου στη μέση της πτήσης και υπήρχε μια μικρή αναστάτωση στο πίσω μέρος. Η αεροσυνοδός περνούσε πολύ χρόνο εκεί πίσω, σε σημείο που δεν έφευγε από το πλευρό του. Ο κυβερνήτης μας ανακοίνωσε ότι θα έκαναν αναγκαστική προσγείωση λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς και ότι είχε συμβεί ένα περιστατικό.

Αυτός ταλαντευόταν μπρος-πίσω. Η αεροσυνοδός τον κρατούσε στη θέση του. Η αστυνομία ήρθε στο Μιλάνο και δύο αστυνομικοί προσπάθησαν να τον βγάλουν από τη θέση του, μετά έπεσε στο πάτωμα και τον έσυραν. Προσπάθησαν να του βάλουν χειροπέδες και αυτός κρατιόταν από τη σκάλα καθώς κατέβαιναν», περιέγραψε επιβάτης του αεροπλάνου στη Daily Mail.