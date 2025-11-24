Χαμός στα social media με τον θερμό εναγκαλισμό της χήρας του Τσάρλι Κερκ στον Τζέι Ντι Βανς: «Καλύτερα να του έπιανες τον κ@λο»

Να καταλαγιάσει τον σάλο που προκλήθηκε στα social media με τη δημόσια και ιδιαιτέρως σφιχτή αγκαλιά που έκανε στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς σε πρόσφατη εκδήλωση της οργάνωσης «Turning Point USA» επιχείρησε η χήρα του δολοφονημένου «γκουρού» της αμερικανικής δεξιάς, Τσάρλι Κερκ, Έρικα.

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, χρειάστηκε να απαντήσει σχετικά με τον πολύ θερμό εναγκαλισμό της με τον Τζέι Ντι Βανς, λίγα 24ωρα αφότου η σύζυγος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Ούσα Βανς, εθεάθη χωρίς τη βέρα της κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Camp Lejeune μαζί με την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, στις 19 Νοεμβρίου.

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα Κερκ είπε ότι δεν καταλαβαίνει τον θόρυβο που έχει γίνει σχετικά με την πρόσφατη αγκαλιά της επί σκηνής με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ στην εκδήλωση της οργάνωσης «Turning Point USA» στις 29 Οκτωβρίου.

Επτά εβδομάδες μετά τη δολοφονία του συζύγου της, η χήρα ανέβηκε στη σκηνή ως η νέα διευθύνουσα σύμβουλος της TPUSA, ενώ απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα σύζυγό της πριν καλωσορίσει τον Βανς στη σκηνή για να μιλήσει.

«Κανείς δεν θα αντικαταστήσει ποτέ τον σύζυγό μου», είπε η 37χρονη Έρικα στο πλήθος. «Αλλά βλέπω κάποιες ομοιότητες του συζύγου μου στον Τζέι Ντι – στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και γι’ αυτό είμαι τόσο ευλογημένη που μπορώ να τον παρουσιάσω απόψε».

Καθώς ο 41χρονος αντιπρόεδρος έβγαινε στη σκηνή, αυτός και η Έρικα αγκαλιάστηκαν σφιχτά. Μετά την αγκαλιά, η Έρικα έφερε το χέρι της στο πίσω μέρος του κεφαλιού του Τζέι Ντι και εκείνος ακούμπησε για λίγο τα χέρια του στη μέση της.

Η απάντηση της Έρικα Κερκ

O σφιχτός δημόσιος εναγκαλισμός έγινε viral και έβαλε «φωτιά» στα social media, δεδομένης της πρόσφατης απώλειας της Έρικα Κερκ.

Η χήρα υπερασπίστηκε την κίνησή της στη διάρκεια του «Megyn Kelly Live», στις Νοεμβρίου.

«Η γλώσσα της αγάπης μου είναι το άγγιγμα, αν θέλετε», είπε στο κοινό του «Desert Diamond Arena» στο Φοίνιξ, όπου πραγματοποιήθηκε η sold-out επιμνημόσυνη δέηση του συζύγου της δύο μήνες νωρίτερα.

«Οπότε θα σας δώσω μια εξήγηση: Μόλις έπαιξαν το συγκινητικό βίντεο. Περπατάω προς το μέρος σας, [ο JD] περνάει προς το μέρος σας. Αρχίζω να κλαίω», αφηγήθηκε η Έρικα.

«Λέει, ”Είμαι τόσο περήφανη για εσάς”. Και λέω, ”Ο Θεός να σας ευλογεί” και αγγίζω το πίσω μέρος του κεφαλιού του», συνέχισε. «Όποιον έχω αγκαλιάσει, έχω αγγίξει το πίσω μέρος του κεφαλιού του και λέω πάντα, ”Ο Θεός να σας ευλογεί”».

Η Megyn Kelly απάντησε γελώντας, λέγοντας:

«Συμπεριφέρθηκες σαν να άγγιξες το πίσω μέρος του κώλου του!» με τη χήρα Κερκ να συμφωνεί (!), προσθέτοντας: «Νιώθω ότι δεν θα δεχόμουν τόσο μίσος αν το έκανα αυτό!».

Πάντως, την ίδια στιγμή κι ενώ οι φήμες για προβλήματα στον γάμο του Τζέι Ντι Βανς οργίαζαν, αυτές ενισχύθηκαν όταν η σύζυγός του, Ούσα, εμφανίστηκε χωρίς τη βέρα της, αν και εκπρόσωπός της ανέφερε ότι το ξεχνάει λόγω των παιδιών και των οικιακών εργασιών.

Η Ούσα και ο Τζι Ντέι είναι παντρεμένοι από το 2014 και έχουν τρία παιδιά: τα αγόρια Ewan, 8 ετών, και Vivek, 5 ετών, και την κόρη Mirabel, 3 ετών.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι η χήρα του Κερκ είχε επαινέσει τόσο τον Τζέι Ντι Βανς όσο και τη σύζυγό του για τη στήριξη που της παρείχαν μετά τη δολοφονία του συζύγου της.