Χαμός στον Λευκό Οίκο μεταξύ Τραμπ και CNN: «Αρρωστημένοι άνθρωποι, κανάλι με χαμηλά νούμερα» – Έκοψε τη σύνδεση το κανάλι

Πανικός στον Λευκό Οίκο και στη συνέντευξη τύπου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον ομόλογό του, τον Ναγίμπ Μπουκέλε του Ελ Σαλβαδόρ, έπειτα από ερώτηση της δημοσιογράφου του CNN, Κέιτλαν Κόλινς.

Η δημοσιογράφος του CNN ρώτησε αν ο Αμπρέγκο Γκαρσία που είχε απελαθεί κατά λάθος θα επιστρέψει στις ΗΠΑ, παραπέμποντας την ερώτηση στη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι και τον αναπληρωτή επιτελάρχη Στίβεν Μίλερ και προκάλεσε την «έκρηξη» του Ντόναλντ Τραμπ.

Αμέσως μετά την ερώτηση ο Αμερικανός πρόεδρος άρχισε να την ειρωνεύεται ενώ αποκάλεσε το CNN ως«το κανάλι με τα χαμηλά νούμερα».

«Είναι δυνατόν να λέτε στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ τι να κάνει με τους πολίτες του;» διερωτήθηκε ο Τραμπ, συνεχίζοντας με επίθεση προς το CNN: «Γι’ αυτό δεν σας βλέπει κανείς. Θέλετε να αφήσουμε εγκληματίες ελεύθερους. Είστε άρρωστοι άνθρωποι».

Οι δύο αξιωματούχοι παρέθεσαν επιχειρήματα που αφορούσαν απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο ζητά από την κυβέρνηση να διευκολύνει την επιστροφή του Γκαρσία από φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ.

«Δεν έχω την εξουσία να τον επιστρέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Μπουκέλε όταν τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος.

«Πώς θα μπορούσα να περάσω λαθραία έναν τρομοκράτη στις Ηνωμένες Πολιτείες;» πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό της κυβέρνησης Τραμπ ότι ο Αμπρέγκο Γκαρσία είναι «τρομοκρατικό» μέλος της συμμορίας MS-13 – κάτι που δεν έχει υποστηρίξει στη δικαστική διαμάχη για την τύχη του.

Η ένταση κορυφώθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιτίθεται φραστικά και κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. «Ήταν πρόεδρος μειωμένης αντίληψης. Εγώ έκανα τις εξετάσεις μου. Αισθάνομαι υπέροχα», τόνισε χαρακτηριστικά.

JUST IN: President Trump has multiple members of his admin take turns ripping CNN’s Kaitlan Collins after she asked why an alleged MS-13 member was deported to El Salvador.



Lmao.



Pam Bondi, Stephen Miller, Marco Rubio, as well as Nayib Bukele all ripped the media after Collins… pic.twitter.com/R7Y2ZOSt37