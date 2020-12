Χάος και 4 νεκροί στο Μπρίστολ μετά την έκρηξη σε δεξαμενή χημικών

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι νωρίτερα σε μονάδα ανακύκλωσης νερού κοντά στο Μπρίστολ της Βρετανίας.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ανέφεραν ότι σημειώθηκε μια μεγάλη έκρηξη στη μονάδα που βρίσκεται στο Έιβονμαουθ. Πιστεύεται ότι η έκρηξη έγινε σε μια από τις χημικές δεξαμενές της μονάδας ανακύκλωσης νερού της εταιρείας ύδατος Wessex Water.

Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί πώς το υλικό οδήγησε στην έκρηξη. Τρία από τα θύματα ήταν εργαζόμενοι στη μονάδα και ένας ήταν εξωτερικός συνεργάτης.

Η δεξαμενή περιείχε συγκεκριμένα μία στερεή βιομάζα που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των υδάτων.

«Οι αστυνομικές έρευνες για το τι ακριβώς συνέβη είναι σε πρώιμο στάδιο και συνεχίζονται», είπε ο επιθεωρητής Μαρκ Ρανέικρς.

